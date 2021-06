Depay wendt nederlaag af voor Oranje, maar Schotten zadelen De Boer met vraagtekens op

Echt lekker begint Nederland dus niet aan de aanloop naar het EK. Er was al wat te doen rond de schoonheidsfoutjes van De Boer op de persconferentie en het al dan niet vaccineren van de spelers. Een zoutloos gelijkspel tegen het nummer 44 op de FIFA ranking zet de boel nog iets meer op scherp bij onze Noorderburen. Schotland miste bovendien zes spelers die in quarantaine zaten doordat John Fleck een positieve coronatest aflegde. Depay wendde met een keurige vrije trap pas in het slot een nederlaag af.

4-3-3 in prullenmand

Dat het met academisch voetbal niets wordt met deze Nederlandse selectie, dat lijkt bondscoach Frank de Boer in de gaten te hebben. In de eerste van twee oefenduels, ging gisteravond de 4-3-3 waar Oranje al sinds mensenheugenis bij zweert de prullenmand in. Balbezit is geen must voor De Boer. Hij plaatst liever een mannetje meer achter de bal, met De Roon als een ouderwetse stofzuiger voor de verdediging. Geen buitenspelers, maar totale vrijheid voor Memphis Depay. Dat lijkt de tactiek te worden en daar valt zelfs wat voor te zeggen. De wingers in deze selectie heten namelijk Berghuis en Promes en niet Robben of Overmars. Niet onlogisch dat De Boer zijn eieren in het mandje Depay legt. Om de bal zo snel mogelijk bij hem te krijgen, trapten De Ligt en co zelfs af een toe een voor Nederland onnatuurlijke lange bal.