Degryse ziet in onze podcast Top Of The League gemiste kans: “De Bruyne mocht met die status interlands van oktober overslaan”

“Hij had moeten overwegen - in overleg - om niet aanwezig te zijn op die wedstrijden”, vertelt Degryse in onze podcast Top Of The League. “Hij heeft zo een status... Courtois ging ook terug naar Madrid, Hazard was er niet bij. De Bruyne had eerder al duidelijk aangeven dat hij mentaal niet fris was, dat zijn vakantie te kort was en dat hij tijd nodig had om te recupereren. Akkoord, hij speelde niet tegen Ivoorkust, maar hij zat ondertussen wel een hele week niets te doen. Ik vind het een gemiste kans, hij had in die periode zijn batterijen kunnen opladen.”