Degryse vertelt in ‘Top of the League’ hoe hij onder Advocaat bijna assistent-bondscoach was: “Dan heeft hij maar Wilmots genomen”

Top of the LeagueIn de derde aflevering van ‘Top of the League’, de webcast van HLN.be en VTM Nieuws, ontving Maarten Breckx analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Er werd opgemerkt dat Degryse dicht bij een job als assistent-bondscoach bij de Rode Duivels stond. “Dick hoorde dat dat bij de Franstaligen niet zo goed zou vallen, en dan heeft hij maar Wilmots genomen”, blikt onze analist terug.