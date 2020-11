Degryse in ‘Top of the League’ over zijn periode bij Club Brugge: “Ik voelde dat de voorzitter zijn kar keerde, daarna was het vertrouwen weg”

In de derde aflevering van ‘Top of the League’, de nieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws, ontving Maarten Breckx analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. In de podcast werd nog even teruggekomen op het sportbestuurdersschap van Marc Degryse bij Club Brugge tussen 2003 en 2007. Club Brugge behaalde in die periode twee keer Champions League-voetbal, één titel en twee bekers. Toch liep het verhaal niet zoals gehoopt voor Degryse.

“We moesten besparen, dat was de situatie”, legt onze analist uit. “Ik deed zestien transfers op vier jaar tijd, maar er moest vooral verkocht worden. Simons ging naar PSV en ook Sollied vertrok. Er was daarna ook het verhaal van de ‘Caje’ die ongelukkig verliep. De druk werd zo steeds groter. Ik voelde dat de voorzitter zijn kar keerde en daarna was het vertrouwen weg. Ik heb toen besloten voor mezelf dat ik niet meer op die manier in het voetbal wou werken.”

“Zo heeft iedereen zijn verhaal van hoe het is gelopen. Ik heb er nog weinig behoefte aan om er echt over te praten. Hoe ik het graag had gewild? Ik had graag zo'n kans gekregen als Kompany nu. Laten we wel duidelijk zijn dat hij uiteraard een andere status heeft. Er is ook al veel bijgestuurd, maar ik denk wel dat er altijd naar hem is geluisterd.”

Beluister hieronder de volledige aflevering. Bekijken kan je de webcast via deze link

Volledig scherm Marc Degryse met Jarno Bertho, Maarten Breckx en Stephan Keygnaert in 'Top of the League'. © HLN