Degryse in ‘Top of the League’ over de Gouden Schoen: “Holzhauser en Refaelov hebben iets meer dan de anderen”, bekijk vanaf 18u de volledige aflevering

Top of the LeagueIn de derde aflevering van ‘Top of the League’, de nieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws, ontvangt Maarten Breckx analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Onder meer de Gouden Schoen, die midden januari wordt uitgereikt, komt ter sprake.