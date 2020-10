Deense spits Nicklas Bendtner openhartig in biografie: “Ik vind het niet vreemd dat voetballers betalen voor seks”

“Er is het licht. De perfecte kopbal die 60.000 fans in vervoering brengt. Niets kan je raken... Maar dan is er ook het zwarte gat.” In zijn biografie ‘Both Sides’ praat Nicklas Bendtner (32) over glorie maar is hij vooral openhartig over zijn diepe dalen. Van beloftevolle spits voor Arsenal naar verwaande Premier League-voetballer. Gokken en vrouwen incluis.

Volledig scherm © rv

Drie uur ‘s nachts in de zomer van 2011 en Nicklas Bendtner maakt zijn opwachting in zijn favoriete Londense casino. De veelbelovende carrière van de Arsenalaanvaller zit al even in een neerwaartse spiraal. Opstoten van adrenaline zoekt hij vooral buiten het veld. “Ik ben veel te dronken om nog maar gewoon plaats te nemen aan de tafel”, vertelt Bendtner in ‘Borth Sides’. “Dat besef ik tenminste nog. Maar hoe roulette te spelen? Ach, rood, zwart, rood, zwart - hoe moeilijk kan het zijn? Maar na 90 minuten ben ik 440.000 euro kwijt. Geld dat ik niet eens meer heb. Mijn bankkaart, die zit in het rood. Als mijn geluk hier niet snel keert, werk ik me in zware schulden. Ik waggel naar de wc’s en gooi wat water over mijn gezicht. Het volgende moment vraag ik de croupier om me voor 55.000 euro aan chips te geven. En zowaar, tegen dat het ochtend werd, heb ik mijn verlies beperkt tot 22.000 euro. Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad.”

Volledig scherm Bendtner kwam voor onder andere dronken rijden en geweld tegen een taxichauffeur in contact met het gerecht. © EPA

De nacht betekende wel een wakeup call voor Bendtner, bijgnaamd ‘Lord’. “Het was te riskant, zelfs voor mij. Die nacht veranderde het wel. Ik ben nooit de man geweest die uitpakte met zijn geld, of die het belangrijk vindt rijk te zijn. Het was hem meer om het plezier te doen, om weg te gaan met vrienden. Maar wanneer je gekwetst bent en je mist de kick van op het veld te staan, bezorgde gokken me die adrenaline. En hoe hoger de risico’s, hoe hoger de adrenaline. Dus zet je veel geld in.”

Volledig scherm September 2009: Nicklas Bendtner scoort op Sclessin in de Champions Leageu tegen Standard en Eliaquim Mangala. © AFP

Tot de absolute spits waarvoor hij doorging als tiener in Denemarken, zou Bendtner het nooit schoppen. Zijn Deense niet-selectie voor het WK 2018 is een van de absolute dieptepunten. Gekwetst. Moment waarop Nicklas zich realiseert dat hij te tuk is geworden op de levensstijl die met het vele geld kwam. “Als ik kon, zou ik terug in de tijd willen gaan en die jonge kerel met een hamer op het hoofd willen slaan. Dat hij beter begrijpt wat voor een kans hij heeft. Dat hij iets speciaal heeft, dat je moet koesteren en waarvoor je moet werken.” Want ondanks dat hij clubhopper werd, zat hij bij de nationale ploeg wel haast steevast goed in het vel. 30 goals in 81 A-caps. “Ik voelde me er altijd geapprecieerd. Zeker ook door de coach, Morten Olsen. Hij begreep me beter dan welke andere trainer ook. Als Olsen iets vreemd las over mij, belde hij me eerst op om te vragen wat er verkeerd was gegaan. Hoe ik me voelde, hoe het was met mijn familie... Hij wou me beter maken als voetballer en als mens.”

Bendtner vertelt over die keer dat hij een van zijn veroveringen zwanger had gemaakt en hoe hij uiteindelijk haar borstvergroting betaalde. “Plots stelt die vrouw dat ze zwanger is en dat, als ik wil dat ze er iets aan doet, er een prijs te betalen is. ‘Wat is die prijs?’, vraag ik. ‘Je moet me een paar nieuwe borsten betalen. Ik wil die laten opereren’, zei ze. Dus betaalde ik haar bezoek aan de plastische chirurg.” Of toen een andere scharrel ‘s nachts een steen door de achterruit van zijn Porsche gooide. “Ik hoorde haar vanuit mijn appartement roepen en tieren, maar ben binnen gebleven. Ik had haar toch niets te vertellen. Ze was gewoon razend omdat ik haar niet meer wou zien.” Een derde vrouw gooide gewoon al zijn kleren naar buiten. “Toen we lagen te slapen moet ze mijn telefoon hebben doorzocht en snel gezien hebben dat zij niet de enige was. De volgende ochtend was ze verdwenen, net zoals mijn kleren. Die vond ik beneden op het voetpad terug.”

Bendtner met zijn huidige partner Philine Roepstorf:

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Die slechte ervaringen met scharrels doet Bendtner een opvallende conclusie trekken: hij zou liever betalen voor seks dan met een ‘gold digger’ het bed in te duiken. “Je vraagt je misschien af waarom veel profvoetballers een prostituee inhuren. Het is simpel: het is minder riskant dan een meisje op te pikken tijdens een avondje uit. Ze chanteren je achteraf met foto’s en via sociale media. Je bent als een trofee voor hen. Er zijn ook slechte verhalen over prostituees, maar zij hebben tenminste nog hun job om te beschermen. Ik word meer opgewonden van iemand te veroveren, maar ik vind het niet vreemd dat veel voetballers betalen voor seks.”

Bendtner zette eind augustus zijn handtekening onder een contract bij de Deense vierdeklasser Tarnby FF, nadat hij sinds januari zonder club zat. Bij Tarnby moest hij zich eerst bewijzen bij... de veteranen.

Volledig scherm Bendtner viert een goal voor Arsenal met Thomas Vermaelen in 2009. © REUTERS