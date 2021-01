Deense FIFA 21-sensatie is amper 15 jaar, maar zit ondertussen aan duizelingwekkende reeks van 450 overwinningen op rij

Begin er maar eens aan. 450 wedstrijden op FIFA 21 en ze van de eerste tot de laatste allemaal winnen. Wij hebben al moeite om er vijf op rij te winnen, maar Anders Vejrgang wint match na match na match. De jonge Deen is dé sensatie in de virtuele voetbalwereld.

Vejrgang maakt op piepjonge leeftijd naam in FIFA Ultimate Team Champions of kortweg FUT. Spelers kunnen er in de Weekend League met een zelf samengesteld team 30 matchen tegen tegenstanders van over de hele wereld spelen. Vejrgang is er ondertussen 15 weken op rij ongeslagen.

Een ongekend kunststukje van de Deen, zeker als je weet dat sommigen soms letterlijk door een kink in de kabel - lees: verbindingsproblemen - een wedstrijd verliezen. Vejrgang is voorlopig van die ellende gespaard gebleven en hij slaagt er op zijn 15de dus deudleuk in om de beste spelers in het populaire genre het nakijken te geven.

“Ik was vijf jaar oud toen ik voor het eerst FIFA speelde”, vertelde Vejrgang in een Deens interview. De eerste editie die hij onder handen nam was FIFA 11, al zou het nog even duren vooraleer Vejrgang zijn talent voor virtueel voetbal écht ontdekte.

“Ik realiseerde me pas dat ik er goed in was toen ik in Aalborg aan een toernooitje FIFA 17 deelnam. Ik schopte het tot in de kwartfinales en verloor van de latere finalist. Ik won er wel van de toenmalig Deense kampioen FIFA, Frederik Fredberg.”

De overwinning op Fredberg zorgde voor flink wat aandacht. In de Deense eSports stond iedereen ervan te kijken hoe een 12-jarige de vloer aanveegde met de beste speler van het land. Omdat Vejrgang nog te jong is om als professioneel eSporter deel te nemen aan de Global Series op FIFA, is hij zich ondertussen gaan richten op FUT.

Met succes, Vejrgang heeft met 450 overwinningen op rij een ongezien record in handen. Komend weekend gaat de 15-jarige gamer voor 480 zeges. Helemaal onklopbaar is hij wel niet. Zo verloor hij enkele weken geleden eens in een regulier online toernooitje. Op FUT moet z’n eerste nederlaag evenwel nog volgen.

Volgens de concurrentie maakt Vejrgang altijd goeie beslissingenin het spelletje. Tactische wijzigingen bij de tegenstand pareert hij met gemak en op het veld zelf maakt hij altijd de juiste keuzes, zowel aanvallend als verdedigend. Voor doel is hij meedogenloos.

Vejrgang heeft inmiddels een contract bij de eSports-afdeling van RB Leipzig, maar dat betekent niet dat hij al professioneel aan de slag is. “Ik speel een uur of twee per dag”, vertelt de piepjonge Deen. “Ik voetbal ook actief bij een ploegje uit de buurt en soms speel ik ook eens Fortnite.”

De tiener heeft een massa volgers op Twitter, Youtube en Twitch. Zoals dat gaat op sociale media komt daar ook wat haat aan te pas. Zo was er onlangs een akkefietje met Harry Hesketh, een Engelse professionele FIFA-speler. Hesketh had een ongepaste grap gemaakt over Vejrgangs moeder.

Hesketh stopte ondertussen met eSports, Vejrgang zelf laat het niet aan zijn hart komen. De jonge Deen is zelf niet vies van wat trash talk. Al heeft hij met 450 overwinningen op rij misschien wel een beetje recht van spreken. Uitkijken of hij vanaf zijn 16de ook potten breekt in de Global Series, waar duizenden euro’s te verdienen zijn.

