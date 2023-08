Decadentie ten top: van de tien bestbetaalde voetballers ter wereld, spelen er nu acht in de woestijn

Machtsverschuiving. In de actuele lijst met de best betaalde voetballers ter wereld, spelen er slechts twee niet in Saoedi-Arabië. Lionel Messi, die dan weer voor de Amerikaanse dollars van Inter Miami koos, en Kylian Mbappé. Die laatste is met zijn 24 jaar de enige niet-dertiger in de lijst en zwichtte niet voor Al-Hilal, dat naar verluidt een operatie van een miljard euro veil had om ook de Franse superster naar de woestijn te halen.

Met z’n allen in het spoor van Cristiano Ronaldo. Sinds Al-Nassr op 30 december 2022 de komst van de Portugese supersterk bekendmaakte, is de Europese exodus richting het nieuwe Beloofde Land in het voetbal niet meer te stoppen. De lokroep van de Saoedische riyals te groot. Belastingen hoeven niet betaald. Met z’n contract tot 2025 van 200 miljoen euro per jaar is CR7 nog altijd de absolute grootverdiener, maar hij moet wel Karim Benzema naast zich dulden. Voor elk van zijn drie seizoenen bij Al-Ittihad strijkt ook hij 200 miljoen euro op, inclusief commerciële deals.

Volledig scherm Feest bij Al-Nassr en Ronaldo het voorbije weekend na het winnen van het Arabische Club Championship Cup. © AP

Sinds gisteren ook mee op het podium: Neymar. In ruil voor 100 miljoen euro per jaar tekende hij voor twee seizoenen met optie op een derde bij die andere grote club in Saoedi-Arabië, Al-Hilal. Ook voor N’Golo Kanté, die ploegmaat van Benzema is bij Al-Ittihad, is er nog een plaatsje op dat podium gereserveerd. Hij tekende in Djedda een contract tot 2026.

De officiële verklaring van Neymar voor zijn transfer? “Deze competitie is enorm aan het groeien. Dit is de plek waar je nu wil zijn”, stelt hij op de clubkanalen van Al-Hilal. “ Ik heb mooie tijden beleefd in Europa, maar ik heb me altijd willen uitdagen en stond altijd al open voor nieuwe avonturen. Ik beschouw mezelf als een ‘global star’, een ster die het over de hele wereld wil maken. Al-Hilal is een gigantische club, de beste van Azië. Dit is voor mij de juiste club op het juiste moment.”

Volledig scherm In de clubshop van Al-Hilal is de stormloop naar een shirt van Neymar gestart. © AFP

Zeker als hij naar zijn bankrekening kijkt. En dan hebben we het nog niet over de extralegale voordelen van de Braziliaan gehad. Het is weliswaar ‘The Sun’ dat het schrijft, maar die moeten volgens de Britse tabloid de waanzin nabij zijn. Een bonus van 80.000 euro per overwinning, 500.000 euro per social media-post waarin hij Saoedi-Arabië promoot, een luxe-woning met plaatselijk personeel en een privé-vliegtuig dag en nacht ter beschikking...