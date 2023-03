DEBAT VAN DE DAG. Pro League wil gecontroleerd vuurwerk toelaten in voetbalstadions: een goed idee?

De Pro League werkt momenteel aan een voorstel om Bengaals vuurwerk te legaliseren, weliswaar onder strenge voorwaarden. Zo zouden vuurpijlen afgestoken mogen worden in speciaal aangeduide zones waar geen publiek in de buurt is. Wat denk jij? Is het een goed idee om gecontroleerd vuurwerk toe te laten in voetbalstadions onder strenge voorwaarden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Lorin Parys, CEO van de Pro League:

“We hebben geregeld overleg met de supporterfederaties, en ook met leden van de Ultra-groeperingen”, zo licht Pro League-CEO Lorin Parys het voorstel toe. “Uit die gesprekken bleek dat ze vragende partij waren om een regeling rond het gebruik van pyrotechnisch materiaal uit te werken. We zijn daarom in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken om een proefproject goedgekeurd te krijgen. Als pyrotechnisch materiaal kan ontstoken worden door fans die er specifiek voor opgeleid zijn, op een duidelijk tijdstip, vaste plaats, met goedkeuring van politie en brandweer: waarom zouden we dat niet proberen?”

Volgens het voorstel van de Pro League mogen vuurpijlen niet worden gebruikt tijdens de wedstrijd en alleen in beveiligde zones, afgesloten voor het publiek. Uitsluitend meerderjarige supporters die een opleiding bij de brandweer hebben gevolgd, mogen het vuurwerk ontsteken. Rookbommen of vuurpijlen die overdreven rookontwikkeling veroorzaken, blijven verboden. Zulke bommen worden vandaag soms gebruikt om letterlijk een rookgordijn op te trekken waarachter andere illegale praktijken plaatsvinden.

Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk:

Twee clubs, RC Genk en KV Kortrijk, een semiautomatisch systeem waarbij vuurpijlen worden afgestoken bij een doelpunt. Er zijn in deze zones weliswaar geen supporters in de buurt. “Indien de wet het mogelijk maakt dat we op een veilige manier onze supporters kunnen betrekken, willen we dat zeker overwegen”, zegt Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk. “Zeker onze jonge fans zijn vragende partij voor dat soort sfeeracties.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V):

Minister Verlinden lijkt sceptisch over het debat om vuurwerk gecontroleerd toe te laten. “Mensen die levenslange gehoorschade hebben omdat ze naast iemand hebben gestaan die het nodig vond om zo’n bom af te steken, dat kan toch niet? Er zijn inderdaad stemmen die zeggen dat we dat gecontroleerd een kwartier voor de wedstrijd in vak x moeten toelaten. Het zal nog moeten blijken dat mensen die de grenzen van het wettelijke opzoeken het daar ook bij zullen laten”, zei ze eerder al.

Binnenlandse Zaken wijst erop dat de voetbalwet nu al het gebruik van pyrotechnische voorwerpen toelaat, na positief advies van de hulpdiensten en de politie.

Collective Ultras Belgium:

‘Collective Ultras Belgium’, noem ze gerust de vakbond voor de harde kern, vindt dat pyrotechnisch materiaal bij de voetbalcultuur hoort. “Pyro maakt deel uit van onze cultuur, van wie wij zijn. Maar dat moet je wíllen zien. De Pro League en de politie hebben liever supporters die braaf op hun plaats zitten. Is dat nog supporteren?”

Eén lid van een sfeergroep van het Kiel wil er kort wat over kwijt. Op voorwaarde dat zijn naam en leeftijd de media niet halen. “De politie gooit vaak olie op het vuur. Flikken behandelen ons al op voorhand als een crimineel. Daarmee voeden ze alleen maar het ongenoegen. De commotie na die vuurpijl van één onnozelaar, dat snap ik wel. Maar in 99 procent van de gevallen zorgen we alleen voor sfeer. Het hele stadion vindt die pyroacties geweldig.” Volgens de man moeten deze acties dan ook niet bestraft worden.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening?

