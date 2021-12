De villa én BMW M3 van Diego Maradona staan te koop

Operatie Propere Handen Delferière ontkent verzoek tot match­fixing van Veljkovic: “Hij heeft mij niets gevraagd en ik heb hem niets beloofd”

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck heeft Dejan Veljkovic ingeschakeld om de titelstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge in het voordeel van de Brusselaars te laten uitdraaien. Dat zegt Veljkovic in het boek ‘De biecht van Veljkovic’. “Ik moest Delferière vragen om Anderlecht ‘te beschermen’ op Brugge.” Delferière ontkent het verhaal in een interview met Le Soir, het bondsparket onderneemt voorlopig geen stappen.

