De trend zet zich voort: Locatelli zet op persconferentie twee Cola-flesjes aan de kant

EK voetbal Kasper Hjulmand: vaak geciteerd in België, vandaag bondscoach in Denemarken

8:34 De flirt met Anderlecht was de meest hartstochtelijke. Maar Deens bondscoach Kasper Hjulmand (49) was de voorbije jaren bij meer Belgische topclubs in beeld. Oog voor jong talent én een attractieve speelstijl, dat trekt aan. “Naïef, romantisch, voetbal laat zich niet in één term vatten.”