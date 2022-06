De trainerscarrousel draait dol: Marc Brys zag als langst zittende coach in eerste klasse 59 andere trainers passeren sinds zomer 2020

Champions League Na alle commotie: gedenk­plaat Courtois in ere hersteld nadat Atlético-fans die hadden uitgebro­ken

De gedenkplaat van Thibaut Courtois bij het Wanda Metropolitano-stadion van Atlético is inmiddels weer hersteld. Dat schrijft de Spaanse sportkrant ‘AS.’ Enkele heetgebakerde Atlético-fans hadden die, op vraag van hun voorzitter Enrique Cerezo, uitgebroken omdat onze landgenoot in de aanloop naar de Champions League-finale enkele uitspraken had gedaan die in het verkeerde keelgat schoten bij zijn ex-ploeg.

31 mei