De top bestormen doe je niet op het gemakje: waarom Antwerp met of zonder Nainggolan de oven van Nicosia moét overleven

“Een nieuwe coach, een nieuw systeem, twaalf nieuwe spelers,... We hebben tijd nodig”, zei Sven Jaecques ons eerder deze week. Om er meteen aan toe te voegen “maar niemand zal ons die tijd gunnen.” De algemeen directeur van Antwerp heeft gelijk. De top bestormen doe je niet ‘op ‘t gemakje’. Daarom dus wordt de (dubbele) confrontatie met Nicosia seizoensbepalend. Conference League of Europa League, dat scheelt een pak. We trekken trouwens bewust de terugmatch mee in het bad. Een nulnulletje vanavond, daar tekenen ze bij Antwerp - terecht - meteen voor. We ondervonden het vandaag zelf, Nicosia is een oven. Alsof er van acht uur ‘s morgens tot acht uur ‘s avonds tien haardrogers voor je neus staan. Het Lief was zo vriendelijk om ons factor 50 mee te geven, maar sorry, schat, het volstond niet.