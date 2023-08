De tegenstanders van Antwerp voorgesteld: weerzien voor Van Bommel, Conceição opnieuw in België en ‘dakloze’ ploeg

Lukaku-ma­nia in Rome: ‘Big Rom’ doorstaat medische testen na heldenont­vangst, enkel nog wachten op officiële aankondi­ging

De nieuwe Koning van Rome. Romelu Lukaku (30) is als een held onthaald door duizenden dolle fans van AS Roma. Zijn medische testen legde hij dinsdag af. Nu is het enkel nog wachten op de officiële aankondiging.