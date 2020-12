De straffe offensieve cijfers van de Red Flames waarmee ze de absolute toplanden kietelen

Red FlamesStatistieken liegen niet. De Red Flames lieten in de EK-kwalificatiecampagne offensieve cijfers optekenen waarmee ze in het zog van de absolute toplanden staan. De aanvallende daadkracht is immens.

Onze nationale voetbalvrouwen laten zich stevig gelden in de nevenklassementen van de EK-kwalificatiecampagne. Allereerst individueel. Met twaalf goals in acht matchen is Tine De Caigny alleen topschutster. En dat voor een meisje dat nog niet zo lang geleden uitgespeeld werd als (offensieve) middenveldster. De Caigny laat topspitsen als Sherida Spitse (10 goals, Nederland) en Caroline Graham Hansen (10 goals, Noorwegen) achter zich. De Noorse dames hebben in 2021 wel nog twee wedstrijden te goed - Hansen kan dus nog over de spits van Anderlecht wippen. “Het is leuk dat ik aan kop sta van dat klassement, wie scoort er nu niet graag?”, reageerde De Caigny na haar tweeklapper gisteren. “Maar het is geen doel op zich.”

Volledig scherm Tine De Caigny. © BELGA

Tessa Wullaert is die andere veelvraat, maar dan in de rangschikking der assists. Ook twaalf stuks. De drievoudige Gouden Schoen voelt zich minder bedreigd. De Sloveense Mateja Zver en opnieuw Hansen moeten in hun resterende duels al 5 assists goedmaken. De Caigny-Wullaert is zo het dodelijkste duo van de voorrondes.

Collectief

Maar de kwalificatie is uiteraard het werk van de hele groep. Ze scoorden liefst 37 keer in acht wedstrijden - ofwel een gemiddelde van 4.63 treffers per match. Enkel Nederland (48 doelpunten), Denemarken (48), Duitsland (46), Frankrijk (44) en Zweden (40) doen beter inzake het aantal gemaakte goals. Noorwegen (34) en Spanje (32) zijn de dichtste achtervolgers, zij moeten wel nog in februari aan de bak.

Ook qua aantal schoten op doel roeren de Flames zich bovenaan. 167 stuks. Opnieuw Denemarken (270), Frankrijk (268), Nederland (240), Duitsland (212) en Zweden (175) doen beter. Ook Spanje (173) steekt België nog net de loef af.

Het laatste woord is voor bondscoach Serneels. “Onze campagne was prachtig. Dit is nog nooit gebeurd. We hebben een doelpuntensaldo van +32. We gaan niet over die vijf tegendoelpunten praten, hé. We hebben er 37 gemaakt... Dat is historie tot en met. Ik ben ongelofelijk fier op de meisjes. We staan inderdaad bij de grote teams.”