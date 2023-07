"De speciaalste bloemen" voor z'n kersverse vrouw als afsluiter? De sprookjeszomer van Thibaut en Mishel Courtois

De zomer van 2023. Thibaut Courtois (31) en Mishel Gerzig (26) zullen hem niet snel vergeten. Eerst was er het fabelachtige huwelijk, verspreid over twee dagen, aan de Côte d’Azur. Met nadien een al even indrukwekkende huwelijksreis. Van Ibiza naar de Malediven naar... Ibiza naar Bora Bora. Met kids, zonder kids, maar telkens zonovergoten. Ziehier: de sprookjeszomer van San Tibu, al is die nog niet helemaal ten einde.

KIJK. Dit was de sprookjeszomer van Thibaut en Mishel Courtois

Het begon allemaal die 25ste en 26ste juni, met het huwelijksfeest, verspreid over twee dagen. Hún tweedaagse. Met Cannes aan de Côte d’Azur als uitgekozen locatie - een plek die lang geheim was, óók voor de 310 gasten. Op zondag was er de welkomstparty in een exclusieve jachtclub aan de befaamde Croisette. Een dag later volgde het moment suprême met de ceremonie en het grote bruiloftsfeest in het Château de la Croix des Gardes.

Maar bij een luisterrijke trouw hoort ook een fantastische huwelijksreis.

De doelman en zijn Israëlische vrouw kozen Ibiza als eerste (tussen)stop. Op het Spaanse feesteiland trokken ze naar de openluchtdiscotheek Ushuaïa. Aan de DJ-knoppen? Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies. Courtois en Gerzig mochten een kijkje nemen achter de schermen en gingen uiteraard ook gretig aan het dansen.

Het was slechts een kort intermezzo op Ibiza, want van daaruit ging het al snel naar de Malediven, waar het paar op het eiland in de Indische Oceaan in een privaat luxeresort verbleef. Even weg van alle hectiek. Genoeg in de schijnwerpers gelopen. Want hoewel ze doorgaans graag veel delen met de volgers en fans - samen hebben ze bijna 15 miljoen Instagramvolgers, kwamen er dit keer geen kiekjes op sociale media. Just the two of them.

Dat veranderde toen ze plots gespot werden op... alweer Ibiza. En ze waren niet langer met twee, wel in het gezelschap van Courtois’ twee kinderen Adriana en Nicolàs - uit een vorige relatie -, maar ook van zus Valérie en enkele vrienden. “Family time.” De eyecatcher van die tussentijdse trip was het luxejacht waar men op verbleef en zich overdag op amuseerde. De Envy is 41 meter lang, heeft alle luxe aan boord en biedt plek voor tien gasten en acht bemanningsleden. Tijdens de zomermaanden betaal je 95.000 euro voor een weekje op de boot.

Aan amusement alvast geen gebrek. Courtois deed “een morning jump” van het dak van het jacht en speelde spelletjes op de zee met zijn kinderen. Overdag waterpret, ‘s avonds mochten de feestjes niet ontbreken.

Van Ibiza terug naar thuishaven Madrid? Niets van. Want na het intermezzo met het gezin en de familie trokken Thibaut en Mishel opnieuw met twee naar de andere kant van de wereld. Bora Bora was ditmaal de bestemming. Een idyllisch eiland in de Stille Oceaan. Ze verkenden het eiland met een quad en een typisch regionaal bootje, gingen schildpadden spotten en genoten vooral van de immense stilte en prachtige natuur. Maar naast genieten en lekker eten werd ook aan de conditie gewerkt. Ze gingen joggen door de gezellige straatjes, maar trokken ook naar de fitness. En er was uiteraard plaats voor romantiek: Courtois zorgde voor “de speciaalste bloemen”.

Het einde van de sprookjesvakantie nadert. Op 20 juli moet Courtois zich melden bij Real Madrid. De Koninklijke startte maandag al haar voorbereidingen met de medische testen en eerste training. Maar onder meer Courtois, Vinicius en Camavinga kregen toestemming om later aan te sluiten. Nog acht magische dagen dus voor de doelman. San Tibu bewees echter in het verleden: ook bij Real kunnen sprookjes worden geschreven.

