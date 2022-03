De sleutel ligt bij Tarik: AA Gent verwacht heroptreden Tissoudali tegen zijn ex-club Beerschot

JUPILER PRO LEAGUEAls AA Gent één ding geleerd heeft in Thessaloniki, dan is het wel dat het geen echt alternatief heeft voor de dribbels en de groeiende efficiëntie van Tarik Tissoudali. De 28-jarige Amsterdammer heeft de sleutels in handen om de Buffalo’s weer op de rails in een week met duels tegen Beerschot, PAOK en Anderlecht.

Het moet lang geleden zijn dat AA Gent zo weinig doelgevaar creëerde als donderdagavond in het Toumbastadion van PAOK. Nochtans konden de Buffalo’s beschikken over de power van Depoitre, met de goeie voeten van Hjulsager en Odjidja in steun. Maar als iemand er niét bij is, voel je soms pas hoe belangrijk die is. Gent miste in Griekenland de dribbels, de onvoorspelbaarheid en de goals van Tarik Tissoudali.

De Amsterdammer ondervond nog net iets teveel hinder van de knieblessure die hij een week eerder in Brugge opliep, maar de laatste 10 minuten gooide Hein Vanhazebrouck hem alsnog in de strijd. “Ik had er eerlijk gezegd niet heel veel van verwacht, maar het bijzonderste is dat hij tien minuten heeft meegedaan en dat hij geen reactie heeft. Dat stelt hem een beetje gerust voor de komende matchen”, aldus Vanhaezebrouck een dag later.

Wat ons betreft was het geen toeval dat Depoitre in Griekenland één van zijn mindere matchen spelen. Lolo en Tissoudali verschillen als dag en nacht, maar ze hebben mekaar nodig. Neem één van de twee weg en je haalt ook een stuk van de andere weg. “Tissoudali en Depoitre maken mekaar sowieso beter”, weet Vanhaezebrouck. “We hebben eerder tegen Partizan op dezelfde manier gespeeld als op PAOK, met twee offensieve middenvelders in steun van Depoitre. Dat is toen gelukt, tegen een ploeg die ook heel weinig weggaf. Maar PAOK is nog stugger dan Partizan. Het aantal pogingen op doel dat PAOK weggeeft in hun cruciale matchen, ligt heel laag.”

Het was opmerkelijk hoe doelman Roef donderdagavond in Thessaloniki meteen over de terugkeer van Tissoudali begon, om daar in de terugwedstrijd wat aan te doen. Het geeft aan hoe in de Gentse spelersgroep het gevoel leeft dat er véél meer kan als Tissoudali van de partij is. “Dat is een feit”, ziet ook Vanhaezebrouck. “Heel onze groep weet dat wij niet onmiddellijk de vervanger voor Depoitre of Tissoudali hebben. Hadden wij mannen van hetzelfde niveau achter de hand gehad, dan ging niemand daar een item van maken. Maar die anderen zijn er niet. Dat maakt dat iedereen altijd naar dezelfde jongens kijkt. We moeten die twee absoluut fit proberen te houden tot het einde van het seizoen. We kunnen een oplossing zoeken met offensieve middenvelders, maar dan missen we wel de individuele flits van Tarik.”

Zondag, op Beerschot, loopt Tissoudali er allicht vanaf minuut één bij. “Als hij inzetbaar is, dan zal hij starten”, zegt Vanhaezebrouck. Tissoudali zelf wil in elk geval héél graag spelen tegen zijn ex-club. “Tarik is iemand die altijd wel wil spelen. Maar dat Beerschot voor hem speciaal is, is duidelijk”, weet Vanhaezebrouck. Dat Tissoudali voor héél Gent speciaal is, is al even duidelijk.

