“De scheidsrechters vermoorden La Liga”: Robert Lewandowski snoeihard voor Spaanse arbitrage

Robert Lewandowski: “De scheidsrechters vermoorden La Liga”

Bij rechtenhouder Eleven haalde de Poolse topspits Robert Lewandowski hard uit naar de Spaanse scheidsrechters. Dat hij dat doet voor de match tegen Osasuna, is niet zomaar. Vorig seizoen werd Lewandowski uitgesloten in Pamplona. "De Spaanse scheidsrechter vermoorden La Liga. Daardoor is de competitie aanvallend niet aantrekkelijk. In sommige situaties laten ze simpelweg te veel toe bij verdedigers. Als ik als aanvaller een overtreding maak, is er opeens een andere interpretatie. Dat is niet normaal. La Liga wil aanvallend spel niet bevorderen."