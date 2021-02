De Ronde van Vrouwenvoetballand, deel 2: De ambitie van de KRC Genk Ladies, 1-3 tegen Standard tijdens de examens

VoetbalGenk Ladies heeft met 1-3 verloren van Standard. Voor het team van tieners van Guido Brepoels wordt het heel moeilijk om de play-offs te halen. “Niet zo erg,” hoorde je vrijdag al hier en daar. “Daar zijn we nu nog niet klaar voor.” In die uitspraak zit eigenlijk tegelijk heel veel ambitie. Want na nu komt straks. Op zijn Ronde Van Vrouwenvoetballand was Dirk Deferme in Zwartberg.

1967. De gendarmes schieten een man dood tijdens een manifestatie tegen de mijnsluiting. Je kan niet naar Zwartberg zonder daar aan te denken. Het veld ligt binnen het bereik van de straatlichten van de N76 richting Bocholt. “Forza Racing,” supporters zijn verboden maar je houdt ze niet tegen. Achter de hoge groene draad staan ze, mannen en jongens. Wij uitgenodigd is, wordt hier goed onthaald en je vindt makkelijk een plaats op het balkon van het clubhuis achter de dugouts. Een tribune is er niet.

Bij 1-1 hadden die van Genk de match in hun greep. Er waren een paar cruciale momenten. Zo zette kapitein Sien Vandersanden zich achter de bal voor een vrije trap. Het leer lag bijna tegen de achterlijn. De man naast me gromde dat ze op doel moest trappen. Dat moest dan met links en ze stond links van de bal. “Kan ze dat vandaar?” Mijn vraag. “Dat is zeker.” Zijn antwoord. Ze ging voorzichtig aan de andere kant van de bal staan. “Ze gaat het toch doen,” zei hij lichtjes opgewonden, “onder de lat, altijd binnen.” Lichtfus en de rest van de Standard-defensie hadden het er heel lastig mee maar ze redden het. Het blijft 1-1.

De man naast me kende er wat van en was niet toevallig de vader van Vandersanden. Met een zelfverzekerde trap had Sien kort daarvoor voor de gelijkmaker gezorgd. Hard in de winkelhaak. Het was al een wonder dat Lisa Lichtfus die nog kon raken. “Erop en erover,” klonk het langs het veld. Het was al weken mogelijk om Standard te doen wankelen. Wajnblum en topschutter Schoenmakers waren geblesseerd. Dat scheelde. Maar goals van Cobussen en de ex-Genkse Aster Janssens brachten Standard op 1-3. Janssens zit voor het eerst in de selectie van de Red Flames. “Fluit maar,” zei vader Vandersanden. Het was genoeg geweest.

“Sien had om vijf uur nog examen.” Op mijn vraag zorgde hij voor de details. “Genetica, ze studeert biomedische in Hasselt. Geen enkele jongen kan opbrengen wat zij doet.” Ik weet dat hij gelijk heeft. Eerder zei hij: “Anderlecht na 20 minuten al 6-0.” Anderlecht - Genk was 10-0.

Vonden ze het niet erg dat er een ploeg zoveel sterker is? “Neen,” zei hij. “Het zou mooi zijn als de beste speelsters wat beter verdeeld zouden zitten maar ik hoop vooral dat ze in België blijven. Voor de uitstraling van de competitie is dat het beste.”

Onder andere door corona is er ook wat talent teruggekomen. Davinia Vanmechelen bijvoorbeeld. Ze is in topvorm. Snel, goede eerste drippel, uitstekende trap met rechts. Ze zorgde voor de rust een paar keer voor chaos voor de neus van doelvrouw Delvaux. De mooiste actie van de avond was een lange gelijkbenige driehoek: twee strakke passes en Vanmechelen die keihard in de vlucht binnenschiet. Een kreet en een vingerhartje. Haar vijfde doelpunt voor Standard dit seizoen.

Vanmechelen is pas 21. “Davi,” roepen haar teamgenoten en haar coach. Ze is opgeleid bij Landen en Standard en ze heeft, inclusief Genk, al vijf ex-clubs. Daarbij PSG, PSV en FC Twente. Maar ik zie haar niet zo snel weer over de grens voetballen.

Genk is vandaag vooral een talentenreservoir. Heel veel goede Limburgse speelsters zijn vandaag rouchette. Zoals de provincie in de jaren 60 en 70 een wingewest voor de rouches was.

KRC Genk Ladies Is een fusieclub die pas sinds 2015 op het hoogste niveau speelt. Guido Brepoels (59) was al eerder een seizoen coach van de Ladies. Hij tekende nu voor drie seizoenen als coach én technisch directeur. Ook dat getuigt van ambitie. De gemiddelde leeftijd van het startelftal tegen Standard? 18 à 19 jaar. Als het kan leren ze het voetbal-ABC op het hoogste niveau en groeien ze tegelijkertijd naar de kampioenen-playoffs.

Volgend weekend houdt de Ronde Van Vrouwenvoetballand halt in Brugge bij YLA.

