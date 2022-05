De rapportcijfers van Madrilenen Thibaut Courtois en Eden Hazard: groen voor de puntenpakker, rood voor de cheerleader

La LigaMet Thibaut Courtois en Eden Hazard zijn de eerste Belgische landskampioenen in Europa gekend. De twee Rode Duivels behaalden afgelopen weekend de titel met Real Madrid, maar speelden daar elk een heel verschillende rol in. Dat is ook te zien aan hun rapport voor dit seizoen. Terwijl Courtois de goeie cijfers opstapelt, blijft Hazard achter met een (stevige) onvoldoende.