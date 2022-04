De puzzel van Parys: kersvers CEO van Pro League gaat op zoek naar nieuw, allesomvattend competitieformat

AA Gent Contractbe­spre­kin­gen tussen AA Gent en Tarik Tissoudali verlopen moeizaam: “Uit wat nu op tafel ligt, blijkt geen financiële waardering”

AA Gent onderhandelt sinds maart met Tarik Tissoudali (29) over een contractverlenging, maar het water is voorlopig nog (veel) te diep. Tissoudali wil een toploon naar Gentse normen, het aanbod van Gent komt voorlopig niet in de buurt.

26 april