De nakende transfer van Axel Witsel naar Atlético is logischer dan die op het eerste gezicht lijkt: “Een win-winsituatie”

Buitenlands voetbal INTERVIEW. Alan Pace, de Amerikaan­se geldschie­ter van Burnley, gelooft volop in Kompany: “Hij verdient meer krediet voor zijn werk bij Anderlecht”

Operatie Verjonging is ingezet bij Burnley FC. In de kern, maar ook in de trainersstaf. Coach Vincent Kompany markeert “een nieuw begin”, volgens Burnley-voorzitter Alan Pace. En daarvoor krijgt onze landgenoot inspraak, tijd en veel vertrouwen. “Vincent is uitzonderlijk intelligent, zowel emotioneel als rationeel. Ik ga niet liegen: je kan niet anders dan onder de indruk zijn door iemand van zo’n kaliber.”

19 juni