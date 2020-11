De mogelijke tegenstanders in de Final Four onder de loep: Rode Duivels mogen zich opmaken voor schitterende affiches

Nations LeagueDe Rode Duivels plaatsten zich vanavond voor de Final Four van de Nations League. Daar wacht in oktober 2021 met Frankrijk, Spanje en Italië een pittige uitdaging. Toplanden die we volgende zomer ook al kunnen tegenkomen op het EK. Tijd dus om de mogelijke tegenstanders onder de loep te nemen.

Frankrijk: terend op de wereldkampioenenploeg uit Rusland

Soeverein een poule met Portugal, Kroatië en Zweden achter de rug. 16 op 18. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps is puur qua resultaten met voorsprong de beste ploeg in groep A van de Nations League. Deschamps blijft trouw aan de mannen die hem twee jaar geleden wereldkampioen maakten. Varane - op clubniveau bleekjes bij Real - blijft bijvoorbeeld een steunpilaar achterin. Met Giroud - ondertussen nog maar 7 goals van het topschuttersrecord van Henry (51 doelpunten) verwijderd - en Lloris zijn er ook maar twee spelers uit de typeploeg die intussen de dertig voorbij zijn. Deze ploeg kan wel nog even mee.

In vergelijking met het WK zijn Matuidi en Umtiti uit het team verdwenen. Rabiot en Kimpembe zijn de gekozen vervangers, al heeft Deschamps wel wat keuze. Centraal achterin kan de bondscoach bijvoorbeeld kiezen tussen Varane, Kimpembe, Umtiti, Upamecano en Lenglet. Op andere posities zijn Digne, Thuram, Sissoko en Martial vervangers die aan kwaliteit weinig inboeten. De diepte van de ploeg is dus een absoluut sterktepunt. Zijn er ook zwaktes? France nonchalance misschien. Pogba, Varane, Kimpembe en zelfs Mbappé. Allen durven ze wel eens wispelturig uit de hoek komen. Zo kon Finland vorige week nog verrassend komen winnen in het Stade de France.

Volledig scherm De typeploeg van Frankrijk. © HLN

Spanje: facelift onder Luis Enrique

Wat een uithaal tegen Duitsland. Spanje is niet meer de ploeg die twee jaar geleden in de achtste finales van het WK plotsklaps na penalty’s onderuit ging tegen Rusland. Enkele gevestigde waarden als David Silva, Piqué, Alba en Diego Costa zijn er niet meer bij. Onder Luis Enrique is gekozen voor verjonging en vers bloed. Van de ‘oude garde’ blijft nagenoeg alleen nog de eeuwige Sergio Ramos over. Verder vooral dynamische spelers als Torres, Olmo, Rodri, Asensio en Canales. Opvallend: met Sergi Roberto is nog maar één Barcelona-speler min of meer zeker van z'n plaats. Het is ooit anders geweest.

Het tiki-taka van weleer waar Spanje in 2010 wereldkampioen mee werd, is verveld tot hogesnelheidsvoetbal. Uiteraard voelen de Spanjaarden met spelers als Thiago Alcantara, Rodri en Koke nog altijd liever de bal dan dat ze hem aan de tegenstand laten. Maar onder Luis Enrique wordt geprobeerd om de circulatie in de zone van de waarheid hoog te houden. Verder heeft Spanje met Ferran Torres en in mindere mate Oyarzabal hogesnelheidstreinen op de flanken om in de gaten te houden. Ook Dani Olmo manifesteert zich steeds nadrukkelijker. De pijnpunten bevinden zich aan de uiteinden van het veld. In doel is het schipperen tussen Kepa, De Gea en Simon. Vooraan is er met Morata en Gerard Moreno nog altijd geen waardige vervanger voor David Villa of Fernando Torres opgestaan.

Volledig scherm De typeploeg van Spanje © HLN

Italië: polyvalent geheel met flink wat talent op het middenveld

Een drietal jaar geleden verkeerde de Squadra nog in een comateuze toestand. Italië miste het WK in Rusland en moest bezinnen. Net als Spanje kreeg ook de wereldkampioen van 2006 ondertussen een nieuwere en frissere façade. Bondscoach Roberto Mancini heeft vooral op het middenveld mogelijkheden. Een fitte Verratti heeft altijd zijn plaats, maar met Barella en Tonali is Italië van een mooie toekomst verzekerd. En dan zwijgen we nog over Zaniolo of de jonge Bastoni achterin. Met Jorginho, Sensi, Pellegrini, Locatelli, Berardi zijn er bovendien wisselopties genoeg.

Keuze te over dus bij de Squadra en dat laat Mancini zich welgevallen. De Italiaanse basisploeg ziet er zelden twee matchen na elkaar hetzelfde uit. Een voordeel en een nadeel. Als tegenstander weet je nooit goed wat te verwachten. Hetzelfde geldt voor de Italianen die zelf in de basis staan en zoeken naar automatismen. Gigio Donnarumma is in elk geval een zekerheid in doel, maar vooraan is bijvoorbeeld Immobile lang niet zeker van zijn plaats ondanks een karrenvracht goals in de Serie A. Bij de nationale ploeg loopt het voor de Lazio-aanvaller voorlopig niet zo vlot. Op Tonali, Bonucci en eventueel oude krijger Chiellini na zit er ook niet al te veel gestalte in de ploeg.

Volledig scherm De typeploeg van Italië © HLN

Lees ook: