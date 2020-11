De mogelijke tegenstanders in de Final Four onder de loep: Rode Duivels mogen zich bij kwalificatie opmaken voor schitterende affiches

Nations LeagueHet vel en de beer, maar de Rode Duivels zijn het eigenlijk aan hun stand verplicht om zich vanavond voor de Final Four van de Nations League te plaatsen. Daar wacht in oktober 2021 met Frankrijk en Spanje en mogelijk ook Italië of Nederland een pittige uitdaging. Vier toplanden die we volgende zomer ook al kunnen tegenkomen op het EK.

Een puntje tegen de Denen is voldoende voor Roberto Martínez om de Rode Duivels naar de eindfase van de Nations League te loodsen. Ons land kan zich dan bij Frankrijk en Spanje scharen, de vierde plaats wordt ingenomen door Italië, Nederland of Polen. Als Italië wint, dan is het zeker van een plaats bij de laatste vier. Nederland moet zelf rekenen op winst tegen Polen en puntenverlies van de Italië. Polen kan zich nog plaatsen in het geval dat het wint van Nederland en Italië verliest van Bosnië Herzegovina.

Dat gezegd zijnde wordt de Final Four van de Nations League sowieso een uitdaging. Onze Rode Duivels-watcher omschreef het vandaag in zijn bijdrage voor de krant als volgt: “Al jarenlang klaagt dit land dat onze nationale ploeg – tussen de grote toernooien heen – niet meer getest wordt. Wel, zo’n Final Four is een uitdaging. Een krachtmeting ook. En een genot, voor spelers, bondscoach, waarnemers en fans.”

Met Frankrijk en Spanje zijn de respectievelijke wereldkampioenen van 2018 en 2010 geplaatst. Als Italië (wereldkampioen in 2006) zich verzekert van een plek van de laatste vier dan kunnen dat zomaar drie wereldkampioenen en de Rode Duivels worden. Al zou de Final Four ook met Nederland niets van ‘standing’ verliezen. Tijd dus om de potentiële tegenstanders onder de loep te nemen. Want de ploegen zijn door de jaren heen toch wel wat van kleur veranderd.

Frankrijk: terend op de wereldkampioenenploeg uit Rusland

Soeverein een poule met Portugal, Kroatië en Zweden achter de rug. 16 op 18. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps is puur qua resultaten met voorsprong de beste ploeg in groep A van de Nations League. Deschamps blijft trouw aan de mannen die hem twee jaar geleden wereldkampioen maakten. Varane - op clubniveau bleekjes bij Real - blijft bijvoorbeeld een steunpilaar achterin. Met Giroud - ondertussen nog maar 7 goals van het topschuttersrecord van Henry (51 doelpunten) verwijderd - en Lloris zijn er ook maar twee spelers uit de typeploeg die intussen de dertig voorbij zijn. Deze ploeg kan wel nog even mee.

In vergelijking met het WK zijn Matuidi en Umtiti uit het team verdwenen. Rabiot en Kimpembe zijn de gekozen vervangers, al heeft Deschamps wel wat keuze. Centraal achterin kan de bondscoach bijvoorbeeld kiezen tussen Varane, Kimpembe, Umtiti, Upamecano en Lenglet. Op andere posities zijn Digne, Thuram, Sissoko en Martial vervangers die aan kwaliteit weinig inboeten. De diepte van de ploeg is dus een absoluut sterktepunt. Zijn er ook zwaktes? France nonchalance misschien. Pogba, Varane, Kimpembe en zelfs Mbappé. Allen durven ze wel eens wispelturig uit de hoek komen. Zo kon Finland vorige week nog verrassend komen winnen in het Stade de France.

Spanje: facelift onder Luis Enrique

Wat een uithaal tegen Duitsland. Spanje is niet meer de ploeg die twee jaar geleden in de achtste finales van het WK plotsklaps na penalty’s onderuit ging tegen Rusland. Enkele gevestigde waarden als David Silva, Piqué, Alba en Diego Costa zijn er niet meer bij. Onder Luis Enrique is gekozen voor verjonging en vers bloed. Van de ‘oude garde’ blijft nagenoeg alleen nog de eeuwige Sergio Ramos over. Verder vooral dynamische spelers als Torres, Olmo, Rodri, Asensio en Canales. Opvallend: met Sergi Roberto is nog maar één Barcelona-speler min of meer zeker van z'n plaats. Het is ooit anders geweest.

Het tiki-taka van weleer waar Spanje in 2010 wereldkampioen mee werd, is verveld tot hogesnelheidsvoetbal. Uiteraard voelen de Spanjaarden met spelers als Thiago Alcantara, Rodri en Koke nog altijd liever de bal dan dat ze hem aan de tegenstand laten. Maar onder Luis Enrique wordt geprobeerd om de circulatie in de zone van de waarheid hoog te houden. Verder heeft Spanje met Ferran Torres en in mindere mate Oyarzabal hogesnelheidstreinen op de flanken om in de gaten te houden. Ook Dani Olmo manifesteert zich steeds nadrukkelijker. De pijnpunten bevinden zich aan de uiteinden van het veld. In doel is het schipperen tussen Kepa, De Gea en Simon. Vooraan is er met Morata en Gerard Moreno nog altijd geen waardige vervanger voor David Villa of Fernando Torres opgestaan.

Italië: polyvalent geheel met flink wat talent op het middenveld

Alleen al voor het wondermooie en passionele Fratelli d’Italia hopen we dat Italië er straks bij is in de Final Four. Een drietal jaar geleden verkeerde de Squadra nog in een comateuze toestand. Italië miste het WK in Rusland en moest bezinnen. Net als Spanje kreeg ook de wereldkampioen van 2006 ondertussen een nieuwere en frissere façade. Bondscoach Roberto Mancini heeft vooral op het middenveld mogelijkheden. Een fitte Verratti heeft altijd zijn plaats, maar met Barella en Tonali is Italië van een mooie toekomst verzekerd. En dan zwijgen we nog over Zaniolo of de jonge Bastoni achterin. Met Jorginho, Sensi, Pellegrini, Locatelli, Berardi zijn er bovendien wisselopties genoeg.

Keuze te over dus bij de Squadra en dat laat Mancini zich welgevallen. De Italiaanse basisploeg ziet er zelden twee matchen na elkaar hetzelfde uit. Een voordeel en een nadeel. Als tegenstander weet je nooit goed wat te verwachten. Hetzelfde geldt voor de Italianen die zelf in de basis staan en zoeken naar automatismen. Gigio Donnarumma is in elk geval een zekerheid in doel, maar vooraan is bijvoorbeeld Immobile lang niet zeker van zijn plaats ondanks een karrenvracht goals in de Serie A. Bij de nationale ploeg loopt het voor de Lazio-aanvaller voorlopig niet zo vlot. Op Tonali, Bonucci en eventueel oude krijger Chiellini na zit er ook niet al te veel gestalte in de ploeg.

Nederland: snel draai gevonden onder De Boer

“Oranje kan iets betekenen op voorwaarde dat de ploeg op volle sterkte is”, zei Aad de Mos vorige week in onze krant. Voor de Nations League heeft Nederland het niet meer in eigen handen, maar mits puntenverlies van Italië kan het nog. “Er zijn veel goeie, jonge Nederlanders die u al presteren in het buitenland en ook bij Ajax zijn er alweer een paar jongens aan het doorbreken. Bovendien zijn er ervaren steunpilaren die al jaren meedraaien. Spelers als Memphis (Lyon, red.), De Vrij (Inter, red.), Van de Beek (Man United, red.) en Blind (Ajax, red.) hebben al wat oorlogen meegemaakt.”

Nederland lijkt na het vertrek van Koeman snel weer z’n draai te vinden onder Frank de Boer. De ex-international vertrouwt op een traditionele 4-3-3, waar het bij Koeman nog wel eens durfde te variëren. Cruciaal voor een eventuele Final Four in de Nations League wordt de beschikbaarheid van Virgil van Dijk. Net als bij Liverpool is hij hét alfamannetje van de ploeg. Ook een Depay in bloedvorm kan Nederland voorin wel gebruiken. Verder springt vooral het dynamisch middenveld in het oog. Nog een zwakte? Oranje heeft het niet altijd even makkelijk als het zelf initiatief moet nemen.

Polen?

En wat als Italië verliest en het nu toch eens Polen wordt? Eén antwoord: Robert Lewandowski.

