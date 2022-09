“De meest arrogante man waarmee ik ooit sprak”: moeder furieus op Ronaldo die gsm uit handen van autistisch zoontje sloeg en vijf maanden na incident aangeklaagd wordt

VoetbalEen telefoontje heeft niet het gewenste effect. Integendeel: de moeder van de autistische jongen Jake (14) wiens gsm Cristiano Ronaldo (37) uit de hand sloeg, is nog kwader. Sarah Kelly: “Hij heeft verdorie wel de hand van mijn zoon gekneusd. En dan zo’n arrogantie. Dit is een nachtmerrie.” Vijf maanden na de feiten heeft de Engelse Voetbalfederatie FA Cristiano Ronaldo aangeklaagd voor “ongepast en/of gewelddadig gedrag.”

Kort even de feiten: begin april stapte Ronaldo zwaar gefrustreerd de spelerstunnel in na verlies op het veld van laagvlieger Everton en sloeg hij op weg naar de kleedkamer een gsm van een Everton-fan, die CR7 verafgoodde, tegen de grond. Met niet alleen een gsm die stuk was, maar ook een gekneusde hand tot gevolg. Tot woede van Sarah Kelly, de moeder van de jonge supporter. Een eerste zoenoffer, twee tickets voor een thuismatch van Man United, werd geweigerd. Ook een ontmoeting met Ronaldo en zijn gezin, hoeft ze niet. Enkele telefoongesprekken hebben nu nog grotere schade aangericht, zo blijkt uit verklaringen van de moeder aan ‘Daily Mirror’.

Kelly vond dat de Portugese superster er veel te licht vanaf kwam. Nadat Ronaldo zich meldde bij de Merseyside Police, kreeg hij eerst louter een waarschuwing voor het gebruikte geweld en moest hij 200 pond (237 euro) betalen voor schade aan de gsm. Maar vijf maanden na de feiten heeft de Engelse Voetbalfederatie (FA), Cristiano Ronaldo aangeklaagd voor “ongepast en/of gewelddadig gedrag.”

Quote ‘Ik ben geen slechte papa’, zei Ronaldo. ‘Ik heb een verschrik­ke­lij­ke jeugd gehad, heb mijn vader vroeg verloren.’ Sarah Kelly

Eerst belde de persoonlijke assist van Ronaldo haar op, met de vraag tot een ontmoeting. “Hij vroeg me of ik wel weet wie Ronaldo is. Natuurlijk wist ik dat, maar mijn antwoord was nee. Hoe durven ze? Hoe zijn ze zomaar aan mijn gsm-nummer geraakt? Twee dagen later belde hij me terug, om te zeggen dat Ronaldo me persoonlijk zou opbellen.”

Dat deed Ronaldo ook, alleen maakte dat de dingen nog erger. Als “de meeste arrogante man waarmee ik ooit gesproken heb”, refereert Kelly aan Ronaldo. “Hij vroeg me of ik hem en zijn familie wou ontmoeten. ‘Ik ben geen slechte papa’, zei hij. ‘Ik heb een verschrikkelijke jeugd gehad, heb mijn vader vroeg verloren.’ Ik antwoordde dat ik nooit gezegd heb dat hij een slechte vader is en dat iedereen al wel eens zwaar verdriet heeft. Zo heb ik mijn papa al vroeg verloren en zelf kanker gehad. Maar wat me vooral irriteerde is dat hij me ‘Jack’ bleef noemen of nooit Jacob zei als het over mijn jongen ging. Altijd the boy die een probleem heeft. Ik zei hem dan dat het Sarah was en dat Jacob geen probleem heeft maar een handicap, dat hij diegene is die een probleem heeft. “Oh, sorry Sarah’, antwoordde hij.”

“Om dan te verklaren dat hij eigenlijk niets verkeerd heeft gedaan. ‘Ik heb niemand gestampt, geslagen of gedood’, zei hij. Waarop ik heel kwaad ben geworden. Hij heeft verdorie wel de hand mijn zoon gekneusd. Ronaldo antwoordde dan dat hij de zaak niet in de media of voor het gerecht wou zien. Hij zei dat hij steengoede advocaten achter zich heeft, die zo'n zaak altijd zouden winnen en de media kunnen bespelen. Hij zei me zelfs hoe hij al aanklachten wegens verkrachting en belastingfraude kunnen klasseren heeft. Toen hij me vroeg wat ik wou, zei ik dat ik niets wou en dat de politie er zich wel mee bezighoudt.”

Voorbeeld voor de jeugd

De avond van de wedstrijd begin april trok Ronaldo via Instagram het boetekleed aan. “Het is nooit makkelijk om om te gaan met emoties in moeilijke momenten, zoals wij er nu eentje doormaken. Maar desondanks moeten we respectvol en geduldig zijn, en een voorbeeld zijn voor de jeugd die van voetbal houdt. Ik zou me graag willen verontschuldigen voor mijn uitbarsting en de supporter uitnodigen om een wedstrijd te komen bekijken op Old Trafford. Als een teken van fair play en sportmanschap.”

