De lessen van Didier Drogba: hoe zijn idool Romelu Lukaku een handje helpt om aanvaard te worden bij Chelsea

KV Oostende Yves Vanderhaeg­he nieuwe trainer KV Oostende: “Toekomst­ge­richt zie ik dit toch als een mooie stap”

Wie we daar hebben… Vierenhalf jaar na zijn vertrek is Yves Vanderhaeghe (52) terug bij KV Oostende, dat na een vruchteloze zoektocht in Europa heil zoekt in haar ex-trainer: “Zelf ben ik ook verrast, maar mijn profiel beantwoordt aan hun eisen.”

11 februari