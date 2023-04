De leider in Vincent Kompany spreekt Chelsea aan: Engelse club onder indruk van eerste contact, Pochettino nog altijd topkandidaat

London calling . Na Tottenham Hotspur bouwt nu ook Chelsea bruggen met Vincent Kompany. Zijn naam staat op een shortlist van ondertussen drie, zonder enige garantie dat hij straks ook effectief de nieuwe trainer wordt. Toch is de Engelse topclub onder de indruk van zijn leiderskwaliteiten. De interesse is ondertussen ook bevestigd aan onze redactie. Julian Nagelsmann haakte ondertussen af voor de job.

KIJK. Burnley-eigenaar Pace: “Of Kompany blijft? De beslissing ligt bij hem”

Het selectieproces voor zijn nieuwe trainer zit in de laatste rechte lijn. Sportief directeurs Paul Winstanley en Laurence Stewart hebben het voorbereidend werk gedaan. Geldschieters Todd Boehly en Behdad Eghbali hopen begin volgende maand hun nieuwe trainer aan te kunnen kondigen.

Wie het niet worden: Luis Enrique noch Julian Nagelsmann. De oud-bondscoach van Spanje voelde nooit een klik. En Nagelsmann, vorige maand ontslagen bij Bayern, trok er vrijdagmiddag zelf de stekker uit. Geen goed gevoel overgehouden aan de eerste gesprekken die de voorbije weken plaatsvonden.

Blijven dus nog over: Mauricio Pochettino (ex-Spurs, ex-PSG), een ‘niet-nader genoemde maar gerespecteerde coach’ én Vincent Kompany. Dat wordt door de club bevestigd. Boehly en co raakten onder de indruk van Kompany’s werk bij Burnley. Niet alleen zijn resultaten, maar ook de manier waarop. Zo belandde zijn naam op tafel. Hij is een coming man.

Volledig scherm Vincent Kompany. © Photo News

Eerste keus is hij naar verluidt niet. In eerste instantie zoekt Chelsea een coach met ervaring op het allerhoogste niveau, een die voeling heeft met een kleedkamer vol sterren. Toch kon een videocall in de diepte met Kompany (37) geen kwaad, klinkt het binnen de club. Het mag gezien worden van een intentieverklaring van zijn interesse, ook op de langere termijn. Het tikje op de schouder: kijk, we volgen jou. Ze appreciëren de leiderskwaliteiten van de oud-coach van Anderlecht.

Pas na een laatste gespreksronde zal een knoop worden doorgehakt.

Chelsea sprak de voorbije weken uitvoerig met Pochettino (51). Voor de derde keer in minder dan twee jaar. Het vorige regime toonde interesse in de Argentijn, rond het ontslag van Frank Lampard in 2021. Zijn nieuwe Amerikaanse eigenaars, Boehly en Eghbali, zaten in september met Pochettino om de tafel, nadat ze Thomas Tuchel naar de exit hadden geleid. Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Graham Potter. Sinds begin deze maand ook trainer af. Met Pochettino is er dit keer al gesproken over de samenstelling van zijn staf en welke spelers hij wil behouden.

Hij lijkt een streep voor te hebben op alle andere kandidaten.

Volledig scherm Mauricio Pochettino. © AP

Tot het eind van het seizoen neemt clublegende Frank Lampard de honneurs waar, maar Chelsea is zinnens dat selectieproces sneller af te ronden. Boehly en co investeerden afgelopen seizoen 600 miljoen euro in nieuw spelersmateriaal. Zijn onsamenhangend transferbeleid bracht niet de verhoopte resultaten. Een topclub stevent af op zijn slechtste seizoen ooit. En de omstandigheden om er als trainer in te stappen zijn niet ideaal. Zie twee trainersontslagen in acht maanden. Geduld is er geen deugd. Een reputatie snel aangebrand.

Ook bij die andere Londense club die naar een trainer zoekt, Tottenham Hotspur, is Kompany intern besproken. Met Simon Davies, destijds zijn eerste assistent bij Anderlecht, heeft hij er een supporter. Davies is bij de jeugd van Spurs de ‘Head of Coaching Methodology’. De man die er de lijnen uitzet voor de jeugdtrainers.

Kompany heeft bij Burnley nog een contract voor vier jaar. De tweedeklasser hoopt dat zijn trainer mee promoveert naar de Premier League. Kompany houdt zich op de vlakte over zijn toekomst: “Daar ga ik niks over zeggen.”

De interesse komt hem evenmin slecht uit om bij Burnley betere garanties af te dwingen.

Kompany zaterdagmiddag overigens kampioen spelen.

KIJK. Kompany viert promotie naar Premier League