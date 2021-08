De klok tikt: Kylian Mbappé is voorlopig nog een speler van PSG, maar Real Madrid staat dichtbij een akkoord

Real Madrid heeft 170 miljoen euro geboden op Mbappé, plus nog eens 10 miljoen euro aan bonussen, maar PSG gaat niet akkoord. In plaats van het bod te accepteren, hebben ze Mbappé opgenomen in hun selectie voor de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Reims. Dat heeft de spanning verder doen oplopen. Volgens hen is Mbappé veel meer waard dan dat, ook al heeft hij nog maar een jaar contract. Mbappé steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag voor de Koninklijke wil uitkomen, maar hij is altijd gelukkig geweest in Parijs en is bereid om nog een jaar te wachten om dan gratis te vertrekken in de zomer van 2022. PSG daarentegen wil graag het contract van hun goudhaantje openbreken en hem de komende maanden proberen te overtuigen om bij te tekenen. Of Mbappé een speler van Real wordt, zullen we ten laatste morgenavond weten.