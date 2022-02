De Ketelaere ook op de radar van Leicester, waar Tielemans droomt van toptransfer

Leicester volgt al langer CDK’s prestaties van nabij. De Rode Duivel (4 caps) prijkt er bijgevolg op het lijstje van potentiële versterkingen, ook al ziet bondscoach Roberto Martínez De Ketelaere liever nog tot na het WK in Qatar in België blijven. Uit schrik voor die aanpassingsperiode en bijgevolg een gebrek aan speelminuten bij zijn nieuwe club. De interesse van Leicester in De Ketelaere hoeft alvast niet te verbazen. Premier Leagueclub met de blik op jong talent en zeker als het een Belgisch kantje heeft – Tielemans, Castagne, Praet, Ndidi… Wordt CDK de volgende in dat rijtje? Wat wellicht niet in het voordeel spreekt van The Foxes: zij staan voorlopig twaalfde in Engeland, het ziet er dus niet naar uit dat zij volgend jaar Europees spelen.