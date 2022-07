DE HOAXVOET­BAL­LER (2). "Alsof hij nog nooit op een voetbalveld had gestaan": hoe 'de neef van George Weah' zich een weg naar de Premier League loog

VoetbalAli Dia, iemand? Meer dan waarschijnlijk niet. Begrijpelijk, want bestaat er wel een Ali Dia? Zeker is wel dat Ali Dia op 23 november 1996 na twintig minuten inviel voor Matt Le Tissier in Southampton - Leeds (0-2). Om 53 minuten en menig onbeholpen actie/foute loopbeweging later van Graeme Souness opnieuw naar de kant te moeten. En dat voor een speler die zogezegd Senegalees international is, bij Bologna en PSG gespeeld heeft en de ‘neef van George Weah’ is. Zo verkocht hij zich, in Frankrijk, Finland, Duitsland, in Engeland ook. Le Tissier: “Ik dacht dat die jongen dankzij een gewonnen prijsvraag met ons een keertje mocht meetrainen. Maar niet dat hij voor mij zou invallen!”