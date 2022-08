De harten op San Siro veroverd: Charles De Ketelaere bekroont eerste basisplek bij AC Milan met assist

Serie AZijn strepen heeft hij meteen verdiend. En met zijn elegantie heeft hij op San Siro nog meer harten veroverd. Bij zijn eerste basisplaats voor AC Milan flaneerde CDK, sierlijk in het camouflagegroen. Een optreden van een uur dat hij bekroonde met een assist. Op de tribunes zette Zlatan de handen op mekaar. Complimenti.

Stefano Pioli, de trainer van AC Milan, wist wat hij ging krijgen. Op training had hij de voorbije weken genoeg gezien. In een aantal weken heeft De Ketelaere zich feilloos aangepast aan het niveau van de kampioen in Italië. De laatste fysieke kantjes werden bijgevijld. Tegen Bologna was het zover. Rilascio il piccolo diavolo. Laat de kleine Duivel los.

Pioli: “Hij is heel kalm. En enorm zelfverzekerd tussen zijn ploegmaats. Ik denk niet dat hij een speciale speech nodig zal hebben.”

Bij gelegenheid speelde AC Milan in een soort camouflagegroen, zijn derde uitrusting die vooral fashionista zal bekoren, geen traditionalisten. In eigen huis draagt Milan normaal de klassieke zwarte en rode strepen. De Rossoneri.

Die verdiende De Ketelaere dan maar met zijn prestatie. Zelfverzekerd zoals zijn trainer aangaf. Hij was meteen actief. Hij draaide knap weg van Schouten, speler die deel uitmaakt van de selectie van Oranje. Het was het eerste staaltje van zijn klasse. De voorzet die daarop volgde was veel minder - toch applaus op de banken.

San Siro heeft uitgekeken naar De Ketelaere. De hype in de plaatselijke media, de lovende quotes van oud-topspelers en toptrainers en de Youtube-compilaties hebben het enthousiasme aangewakkerd. CDK is aangekondigd als een speler voor de fijnproevers. Die lusten ze in Milaan wel. De Ketelaere holde voorbij de 35-jarige Medel. Het publiek draaide de volumeknop open. Ze leren hem ontdekken. Een elegante voetballer die ruimte voor zichzelf kan creëren.

Zijn eerste beslissende actie in het shirt van Milan zou niet lang op zich laten wachten. Op de middellijn snoept hij de bal van Schouten af - die heeft afgezien. De Ketelaere zette de turbo aan. Op snelkracht holde hij richting zestien en speelde dan simpel in op Leão, de vedette van Milan. Die verschalkte Skorupski met een slap balletje in de korte hoek. En zo kreeg CDK zijn eerste assist achter zijn naam. Mooie binnenkomer. Op de tribune zette Zlatan de handen op mekaar. Ook hij heeft een talent gespot.

De Ketelaere serveerde vervolgens nog een fantastische pass in de rug van defensie. Klasse en vista met elkaar verstrengeld. Skorupski lag deze keer wel in de weg. Geen tweede assist.

Giroud verdubbelde de score na rust. Match gespeeld. Op het uur mocht De Ketelaere gaan rusten. Een drievoudige wissel. Alexis Saelemaekers, zo’n beetje zijn supersub, mocht in zijn plaats opdraven. Van Pioli kreeg CDK een stevige handdruk en een schouderklopje.

Een ‘amuse’ smaakt naar meer.

De komende week mag CDK zich tegen Sassuolo (dinsdag) en Inter (zaterdag) opnieuw bewijzen. Dit keer in de rood-zwarte strepen.

