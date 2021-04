De grootste ooit, president is fan en heel wat oud-bekenden: wat u moet weten over Noord-Macedonië

1. Goran Pandev: de grootste ooit

Hij was al een levende legende, maar tegenwoordig is Goran Pandev - 37! - helemaal onsterfelijk in zijn land. Vijf keer was hij Macedonisch voetballer van het jaar, daar komt sowieso een zesde bekroning bij, toch? Meer dan 18 jaar na zijn eerste interlandgoal, scoorde de kapitein midden november tegen Georgië de goal die z'n land zekerheid gaf over EK-deelname. Niet verwonderlijk dat hij nadien in tranen uitbarstte. En ook tegen de Mannschaft gisteravond scoorde Pandev. Hij zal komende zomer liefst twintig jaar international zijn. Na een rijkgevulde carrière - lees: Inter (Champions League winst), Lazio, Napoli, Galatasaray, Genoa - volgt volgende zomer nog een ultieme uitdaging. Wie had dat gedacht zeven jaar geleden?