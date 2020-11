De grappige anekdote van Degryse in ‘Top of the League’: “Na de 3-0 in Dortmund mochten we van de voorzitter niet op stap...”

Top of the League Degryse in ‘Top of the League’ over zijn periode bij Club Brugge: “Ik voelde dat de voorzitter zijn kar keerde, daarna was het vertrouwen weg”

16:23 In de derde aflevering van ‘Top of the League’, de nieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws, ontving Maarten Breckx analist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. In de podcast werd nog even teruggekomen op het sportbestuurdersschap van Marc Degryse bij Club Brugge tussen 2003 en 2007. Club Brugge behaalde in die periode twee keer Champions League-voetbal, één titel en twee bekers. Toch liep het verhaal niet zoals gehoopt voor Degryse.