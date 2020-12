“De generatie hierná is exceptioneel”, volgens Kompany. Welke (top)talenten zitten er nog aan te komen bij Anderlecht?

VoetbalIn Youth We Trust. Altijd maar weer. Vincent Kompany onderstreepte het gisteren nog eens. “Elke morgen sta ik met de glimlach op, omdat we op Anderlecht beschikken over een fenomenale talentvijver.” Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Marco Kana en Hannes Delcroix kent u onderhand wel. Maar “de generatie hierná is zelfs exceptioneel”, aldus Kompany. Welke (top)talenten zijn er nog op komst bij RSCA? Een (niet exhaustief) overzicht.