De flirt met Juventus was de druppel: Inter blaast transfer Romelu Lukaku op

Cyriel Dessers over zijn transfer naar Rangers en zijn jaloersma­ken­de carrière­wan­del: “Ik ben het beu om elk jaar te verhuizen, hier wil ik prijzen pakken”

Cyriel Dessers (28) is Kuifje in cultclubland. Met Rangers FC voegt de Nigeriaanse Belg een nieuwe topploeg aan zijn stilaan benijdenswaardige cv toe. “Ik een droomcarrière? Mensen zeggen me dat de laatste tijd wel vaker.” De spits over zijn transfer en zijn loopbaan.