De Europese tegenstanders van Union voorgesteld: tripje Anfield, angstgegner van Rode Duivels en club met gloednieuw stadion

Liverpool, LASK Linz en Toulouse. Dat is het verdict voor Union in de poules van de Europa League. Met een trip naar Anfield komt de droom van vele Brusselaars uit. CEO Philippe Bormans is in de wolken met de loting. “Voor deze affiches doe je het.” Daarnaast speelt Union ook in een fonkelnieuw Oostenrijks stadion en neemt het het op tegen de Franse bekerwinnaar. Een voorstelling.

KIJK. Vreugde bij Union na vernemen van Europa League-loting

Liverpool

• Coach: Jürgen Klopp

• Sterspeler: Mohamed Salah

• Waarde kern: 797,3 miljoen euro

De droom is uitgekomen. Na de kwalificatie in Zwitserland spraken enkele Unionisten luidop de wens uit om het te mogen opnemen tegen Liverpool. Groot was de vreugde op het vliegtuig richting België toen Union vernam dat het aan de Engelse topclub gekoppeld werd. De Brusselaars trekken naar het mythische Anfield, waar het zoals steeds kippenvel krijgen is bij het weergalmen van ‘You’ll Never Walk Alone’. De laatste Belgische club die het opnam tegen Liverpool was Racing Genk in 2019, de Limburgers gingen twee keer de boot in.

Na enkele vette seizoenen, waarin het de Champions League won en kampioen werd, was het vorig jaar een pak lastiger voor Liverpool. De Reds eindigden pas als vijfde in de Premier League en moeten zo voor het eerst sinds 2016 genoegen nemen met Europa League-voetbal. Al komen ze ongetwijfeld aan de start met de ambitie om die trofee op zak te steken.

Van het gouden aanvalstrio van weleer - met Salah, Mané en Firmino - blijft vandaag enkel nog Salah over, al wordt ook hij hevig gelinkt aan een transfer naar Saoedi-Arabië. Met Núñez, Jota en Luis Díaz zit er echter nog veel ander aanvalsgeweld in de selectie van Jürgen Klopp. Ook doelman Alisson, Van Dijk en Alexander-Arnold zijn ronkende namen. Voor Union-aanwinst Kevin Mac Allister wordt het trouwens een familieduel, want zijn broer Alexis, die wereldkampioen werd met Argentinië, speelt sinds deze zomer voor Liverpool.

Volledig scherm Mo Salah. © AP

LASK Linz

• Coach: Thomas Sageder

• Sterspeler: Marin Ljubicic

• Waarde kern: 29,7 miljoen euro

Net als Union haspelde LASK Linz een play-offronde af vooraleer het in de poulefase van de Europa League belandde. De Oostenrijkers kenden evenwel weinig moeite met het Bosnische Zrinjski.

LASK werd vorig seizoen derde in de Oostenrijkse Bundesliga en werd slechts één keer kampioen in de clubgeschiedenis - intussen al bijna zestig jaar geleden. Bekende namen zitten er niet in de selectie, de Kroatische spits Marin Ljubicic geldt wel als een talent. Aanvoerder Robert Zulj is dan weer de broer van ex-Anderlechtspeler Peter Zulj. Opvallender is trainer Thomas Sageder, die ondanks dat hij al sinds 2007 in het trainersvak zit, bij LASK pas aan zijn tweede volwaardige job als hoofdcoach toe is. Sageder was jeugd- en assistent-coach bij tal van Oostenrijkse ploegen en hij was ook één jaar assistent bij Wolfsburg. Sageder is sinds deze zomer aan de slag bij LASK.

Union zal overigens één van de eerste niet-Oostenrijkse ploegen zijn die op bezoek komt in de gloednieuwe Raiffeisen Arena. Na 70 jaar trok LASK in februari weg uit de vertrouwde Linz Arena. Het nieuwe stadion biedt plaats aan een kleine 20.000 toeschouwers.

Volledig scherm Feest bij LASK. © Instagram

Toulouse

• Coach: Carlos Martínez

• Sterspeler: Zakaria Aboukhlal

• Waarde kern: 63,8 miljoen euro

Twee jaar na de promotie uit de Ligue 2 mag de Franse traditieclub alweer Europa in. Niet omdat het een verrassend sterk seizoen draaide bij de terugkeer op het hoogste niveau - Toulouse eindigde 13de. Wel omdat de ploeg van toenmalig aanvoerder Brecht Dejaegere knap de Franse beker won.

Dit seizoen begon Toulouse met 4 op 9 aan het seizoen, vooral een gelijkspel tegen PSG sprong in het oog. De bekendste naam in de selectie? winger Zakaria Aboukhlal, ofwel één van de Marokkaanse doelpuntenmakers tegen de Rode Duivels op het WK in Qatar. Ook spits Thijs Dallinga, Nederlands belofteninternational, is een sterkhouder.

Tips over Union zal Toulouse niet alleen van Brecht Dejaegere, nu actief in de MLS bij Charlotte FC, kunnen krijgen. Huidig Anderlecht-doelman Maxime Dupé was tot vorig seizoen de nummer één onder de lat bij de club. Ex-Standardtrainer Philippe Montanier zwaaide er tot dan ook de plak als hoofdcoach. En Aron Donnum kwam deze zomer over van Standard. Aan ‘Belgische’ links geen gebrek, dus.

Volledig scherm Aboukhlal. © ANP / EPA

Union-selectie verneemt loting op het vliegtuig, Bormans: “Voor dit soort affiches doe je het” Het personeel van Brussels Airlines nam tijdens de vlucht van Genève naar België een kijkje naar de loting van Union in de groepsfase van de Europa League. “We spelen tegen LASK, Toulouse en... Liverpool!” Natuurlijk werd die laatste op gejuich en gebalde vuisten onthaald door de hele kern. Voor veel jongens komt een droom uit. Alexander Blessin fluisterde het donderdag al: “Anfield zou wel leuk zijn...” CEO Philippe Bormans kijkt uit naar het duel met de Europese grootmacht. “Misschien wel dé gedroomde affiche. Heel de club keek uit naar deze loting. Hiervoor doen we het. Niet alleen Liverpool, maar de ganse groep is mooi. Je merkt aan de reactie van de spelers dat dit is waar voetbal om draait. Liverpool spreekt tot de verbeelding. Niet alleen voor Union, maar ook voor clubs van nog een heel ander niveau. Ook voor de supporters. We kijken er al naar uit. Qua namen en logistiek gezien is dit een superloting. Vergeet niet dat dit nog altijd maar ons derde jaar in de hoogste afdeling is.” (glundert) En waar liggen de ambities van Union in deze toch pittige groep volgens Bormans? “Dat is een moeilijke. Ik denk dat Liverpool... (lacht) er echt wel wat bovenuit steekt in deze groep. De andere ploegen zijn moeilijk in te schatten. Het zal afhankelijk zijn van de dagvorm. Maar goed, wie had vandaag een jaar geleden voorspeld dat Union zijn groep zou winnen, met ook toen zware tegenstanders. We gaan onze kansen grijpen. Liverpool is by far favoriet, maar daarachter...” (NVE)