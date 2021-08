De duurste van allemaal: nooit betaalden voetbalclubs zoveel als voor Romelu Lukaku

Hij staat helemaal bovenaan het lijstje. Voor Neymar, voor Cristiano Ronaldo. Het gaat hier niet over een vergelijking in voetbalkwaliteiten of trofeeënkasten, wel om een simpele optelsom van alle transfersommen die ooit voor één speler zijn betaald.

Nu betaalt de Londense club 115 miljoen euro voor een speler die niet meer te vergelijken valt met het piepkuiken van toen. Met die som wordt Lukaku, na Jack Grealish (voor 117,6 miljoen euro van Aston Villa naar Man City), de op een na duurste inkomende transfer ooit in de Premier League. En overschrijdt hij in totale bedragen ook de 310 miljoen euro die Barcelona en PSG ooit neertelden voor Neymar. De duurste ooit dus.

Aan zijn transfer naar Inter in 2019 en die naar Chelsea nu houdt paars-wit zo’n 4,25 miljoen euro over. Alle beetjes helpen om de financiën weer op orde te krijgen.

Zelf wordt Lukaku er ook niet slechter van. Hij zal in Londen gegarandeerd rond de 20 miljoen euro bruto per jaar verdienen - zo’n 385.000 euro per week. Als hij in de loop van vijf jaar alle targets haalt, zou zijn salaris op kunnen lopen tot 500.000 euro per week.