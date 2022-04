De duim in de mond: Ciro Romeo Mertens gaat voor het eerst supporteren voor papa Dries, die invalt en scoort

Dries Mertens begon op de bank, maar mocht in minuut 56 invallen om een 0-1-achterstand om te buigen. Twee minuten later was het al van dat: met een lage schuiver hing de Rode Duivel de bordjes in evenwicht. Hoe hij vierde? Met een duim in de mond. (kijk hierboven naar het doelpunt en de viering).