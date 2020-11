De druk zal er niet minder op worden bij Hazard die in vicieuze cirkel is beland: “Niemand gaat vrijuit bij blessuregolf - ook Hazard niet”

RSC Anderlecht Kompany heeft er zo zijn mening over, maar onze huisref is duidelijk: "Goal Vlap terecht afgekeurd"

8:21 In de tweede helft leek Michel Vlap Anderlecht op voorsprong te brengen. Kompany vloog zijn assistenten al om de nek, maar het juichen was van korte duur. De treffer werd afgekeurd voor hinderlijk buitenspel van Lukas Nmecha. Een terechte beslissing volgens onze huisref Tim Pots. "Door zich vanuit buitenspel naar de bal te begeven gaf Nmecha aan de verdedigers minstens de indruk dat hij die ging spelen", legt Pots uit. "Hij kwam zelfs zo dicht dat hij die ook kón spelen, maar ontweek hem op het allerlaatste moment zodat de bal nog tot bij Vlap kwam. Door die actie mengde hij zich wel degelijk in het spel en werd de goal van Vlap terecht afgekeurd."