De druk zal er niet minder op worden bij Hazard die in vicieuze cirkel is beland: “Niemand gaat vrijuit bij blessuregolf Hazard - ook Hazard niet”

29 november Ook in de klassieker tegen Standard kan Anderlecht nog niet rekenen op doelman Hendrik Van Crombrugge. De aanvoerder ontbreekt in de selectie, omdat hij nog te veel last ondervindt van een handblessure. Van Crombrugge liep die voor de interlandbreak op in de match tegen AA Gent. Hij moest afhaken bij de Rode Duivels en miste vorige week ook al het competitieduel tegen Beerschot.