Champions League Porto flikt het in eigen huis, Atlético wacht het zwarte gat na onverwach­te Europese uitschake­ling

Niet Club Brugge, maar wel FC Porto is groepswinnaar in poule B van de Champions League. De Portugezen wipten dankzij een 2-1-zege tegen Atlético over blauw-zwart. Voor Atlético - met Witsel in de basis en invaller Carrasco - volgt met een Europese uitschakeling een fikse kater.

1 november