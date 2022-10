De Bruyne scoort met magistrale vrijschop als antwoord op kritiek van Guardiola: “Mijn plicht om altijd meer te verlangen van Kevin”

Premier League“KDB is back!” Amper een week geleden had City-coach Guardiola nog laten weten dat hij meer verwachtte van Kevin De Bruyne, maar na de zege zaterdag op Leicester City bezong Pep de lof van zijn Belgische matchwinnaar. Kevin zelf? Die vond het allemaal best.

Geen Erling Haaland zaterdag bij City in Leicester. Ziek. Of geblesseerd, daarover liepen de versies uiteen. Volgens Pep Guardiola was de Noor grieperig, andere bronnen hadden het over een blessure die Haaland in het doelpuntenloze duel met Borussia Dortmund zou hebben opgelopen.

Wat er ook van zij, bij afwezigheid van de Noorse doelpuntenmachine werd nog wat meer dan gewoonlijk naar Kevin De Bruyne gekeken. En de Rode Duivel loste de hoge verwachtingen meer dan in. Zijn vrije trap, vier minuten ver in de tweede helft, bezorgde de Citizens drie punten.

Perfect getrapt

Een pareltje was het. Zeg maar parel. Vanop ruim 25 meter poeierde De Bruyne de bal net onder de kruising via de binnenkant van de linkerpaal snoeihard tegen de binnenkant van het rechterzijnet. Geen schijn van een kans had Danny Ward.

“Ik voelde dat ik de bal goed raakte”, zei De Bruyne. “Toen ik opkeek, was hij al bijna binnen. Perfect getrapt, meer moest dat voor mij niet zijn. Want Leicester koos voor defensief voetbal en dan mocht die goal niet al te lang uitblijven. Of het nog mooier was geweest als ‘ie er rechtstreeks was ingegaan zonder hulp van de paal? Maakt dat uit dan?” Vintage De Bruyne in het commentaar op zijn magistrale goal. Droogjes. En to the point. Zoals de trap zelf.

Nooit een probleem

“KDB is back!” Pep Guardiola schroomde zich niet toen de micro’s onder zijn neus werden geschoven. “De jongste wedstrijden speelde hij minder goed dan ik van hem verwachtte, maar vandaag was Kevin fantastisch. Niet alleen in die beslissende fase, ook daarvoor al. Leicester hield de boel gesloten en dan is het een enorm wapen als je Kevin bij zo’n standaardsituatie achter de bal hebt staan.”

Quote Kevin en ik weten wat we aan elkaar hebben. Na een samenwer­king van zeven jaar zou het een beetje raar zijn als dat niet het geval was. We hebben alles al samen gedaan. Behalve samen geslapen. Pep Guardiola

Wat dan het verschil was met de vorige wedstrijden, waarin De Bruyne volgens hem tekortschoot? Ook op die vraag had Guardiola een pasklaar antwoord klaar.

“Als Kevin in zijn positie blijft, speelt hij niet op het maximum van zijn kunnen. En dat was de jongste weken te vaak het geval. Hij moet de bal krijgen als hij in beweging is, niet als hij stilstaat. Hier in Leicester heeft hij dat nog maar eens getoond. Tegen Brighton maakte hij ook een fantastische goal, maar dat vond ik toen niet genoeg. Goals maken en assists geven, dat kan hij blind doen. Maar wij hebben zijn dynamische spel nodig om de tegenstand te ontwrichten.”

Guardiola haastte zich om te onderstrepen dat er tussen hem en zijn sterspeler nooit een probleem is geweest, ook niet na zijn “kritiek” van vorige week.

“Het is mijn plicht als coach om altijd meer van hem te verlangen”, zegt de Spanjaard. “Wij weten wat we aan elkaar hebben, na een samenwerking van zeven jaar zou het een beetje raar zijn als dat niet het geval was. We hebben alles al samen gedaan. Behalve samen geslapen, haha.”

