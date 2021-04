De Bruyne over z’n nieuw contract: “Onze manier van voetballen boeit me. Dit was geen moeilijke beslissing”

“Dit was geen moeilijke beslissing voor mij”, zegt De Bruyne in een uitgebreid interview dat Manchester City publiceerde op z’n website. “Toen ik hier aankwam, hadden we al een goed team. Doorheen de jaren kwamen en gingen spelers, maar ik ben gebleven. Da’s ook goed. We wonnen veel prijzen, onze huidige kern is sterk en de manier waarop we voetballen boeit me. Daarom was dit geen lastige keuze. Dat de club me deze verlenging geeft, toont dat ze me vertrouwt tot ik écht oud ben in voetbaltermen. Dat maakt mij en m'n familie trots.”

Quote Door een mix van allerlei dingen kan ik zijn wie ik ben en doen waar ik het best in ben: mijn ploegmaats helpen om te winnen. Kevin De Bruyne

De Bruyne heeft ook een zeer goeie relatie met City-coach Pep Guardiola. “Of ik mede dankzij zijn filosofie dit niveau heb bereikt? Het heeft geholpen, zeker. Het voornaamste is m’n gevoel, over deze club en onze ploeg. Zij stuwen me naar een hoger niveau. ‘t Is niet altijd simpel om met hen te wedijveren, omdat ze zo goed zijn. Maar op die manier zet je we stappen. Door een mix van allerlei dingen kan ik zijn wie ik ben en doen waar ik het best in ben: mijn ploegmaats helpen om te winnen.”

“Ik hoop dat ik dit niveau kan aanhouden en daar heb ik ook wel vertrouwen in”, zegt ‘KDB’ ook in bovenstaande video. “De voorbije zes jaar hebben we altijd kunnen meedoen voor de prijzen. ‘t Is niet evident om dat telkens opnieuw te doen, maar ik wil de komende vier jaar niks anders. Maar ik heb ook geleerd: net als je té ver vooruit wil kijken, gebeuren er ‘stomme’ dingen. Dus laat ons dat vooral niet doen. We weten dat we nu in een goeie positie zitten en hopelijk verzilveren we dat ook op het einde van dit seizoen.”

Volledig scherm Kevin De Bruyne. © Manchester City

De Bruyne onderstreept ook het belang van z'n familie. Samen met z'n vrouw Michèle heeft de middenvelder drie kindjes. “Dat helpt om alles te relativeren. Na een moeilijke match of een fout kom je thuis en zie je ze rondhuppelen in huis. Zij begrijpen nog niet wat ik doe of hoe belangrijk het is. Dat is leuk om te zien. Of Mason (z’n zoontje van 5, red.) interesse toont in voetbal? Niet echt, nee. Hij mag doen wat hij wil, ik wil mijn kinderen zeker niet onder druk zetten. Zij kiezen en ik zal hen op elke mogelijke manier steunen.”

Wat hij na z'n carrière zal doen, weet De Bruyne naar eigen zeggen nog niet. “Ik sta voor veel dingen open. Maar wat ik exact wil doen, weet ik niet. Misschien is dat ook goed, zo kan ik de focus houden op mijn carrière.”

