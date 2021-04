De Bruyne gaat in Champions League op zoek naar zijn referentiematch: “Zet uw tv op en geniet!”



Champions LeagueZijn achtsterrenmoment in de Champions League. Kunt u die beelden van Kevin De Bruynes strafste moment in de knock-outfases met een vingerknip voor de geest halen? Ja, daar, zus en zo? Het is de uitdaging die de Duivel aangaat in Parijs en Manchester: “Kevin is als een mes.”