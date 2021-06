De botten van een 60-jarige, maar Claudia Nainggolan herleeft na strijd tegen kanker: “Ik droom van een carrière als DJ”

VoetbalClaudia Lai (38), de vrouw van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, veert op na haar strijd tegen borstkanker. Ze zal nog tien jaar thuisverzorging nodig hebben en ze heeft de botten van een 60-jarige, maar via fitness, pizza en muziek herleeft ze. “Ik droom van een carrière in het DJ-wereldje”, zegt ze bij La Gazzetta .

Midden september 2020 kwam Claudia Nainggolan met goed nieuws. ‘#fuckcancer’ en ‘#cancersurvivor’ waren de niet mis te verstane hashtags aan het einde van een lang Instagram-bericht. Daarin bedankte ze iedereen die haar “tussen alle chemotherapieën door in een dramatisch jaar” had gesteund. Claudia werd in het voorjaar van 2019 gediagnosticeerd met borstkanker. De uitbraak van het coronavirus maakte het er niet makkelijker op. Besmet raken was absoluut uit den boze, bovendien bemoeilijkte de pandemie de toegang tot medicijnen. Maar Claudia vocht en ruim twee jaar later mogen we spreken van een wedergeboorte, zo blijkt uit een interview met La Gazzetta dello Sport.

Fitness

Wat naast haar brede glimlach opvalt: haar weelderig kapsel. “Het groeit nog niet zoals ik wil, dus weet je wat ik doe? Ik ga hier in Cagliari naar de kapster en zij maken met vlechtjes allerlei soorten kapsels. Afro-kapsels of meer klassieke kapsels. Wat je maar wil.” Claudia is ook in behandeling voor haar gebit, dat door de chemotherapie helemaal is aangetast.

Tijdens haar strijd tegen kanker hechtte ze veel belang aan het fysieke aspect van haar lichaam. Door de medicatie zwakte haar lichaam en botten af. Via work-outs kon ze de pijn tot een draagbaar niveau beperken. “Dat maakt dat ik fysiek nu nog steeds in orde ben”, vertelt ze. “Ik ga naar de sportschool - drie keer per week zo’n tweetal uur. Ik boks en doe aan gewichtheffen. Het helpt fysiek, mentaal en ik laat alle pijn thuis. Ik werk met een coach, zij weet perfect wat ik nodig heb.”

Muziek als redding

Noodzakelijk. “Want ik heb nog 10 jaar thuistherapie te gaan. Met medicatie die me blijft uitputten. Ik heb de botten van een 60-jarige. Door de chemo ben ik ook sterk vermagerd, maar ik moet nog steeds letten op wat ik eet. Er zijn limieten. Geen rood vlees, wel bresaola of kip. Inmiddels ben ik enkele kilo’s bijgekomen, ook al omdat ik mezelf al eens een pizza gun. En een wijntje natuurlijk. Het helpt me mentaal. Zonder leef ik niet.”

En ze heeft er ook een hobby bij: muziek. “Het is te gek. Alessandro Contu, mijn leermeester, heeft me vanaf mijn eerste therapie-dag meegenomen in de wereld van DJ zijn. Ik heb alles stap voor stap geleerd. Ik stort er mij volledig in. Eerst in Cagliari, wie weet later internationaal. Het was mijn redding. Ik ben bijna 40 en dus is het misschien wat laat. Maar het is echt wel m’n droom om het te maken in die wereld. Voorts kan ik niet wachten om een mooie reis te maken. Gewoon het vliegtuig op en gaan.”

