“De blik op Rome”: onze chef voetbal ziet hoe Club Brugge groots durft te dromen

Belgisch voetbal Union-coach Mazzu: “Hopelijk staat iedereen weer met beide voeten op de grond”

30 november Union 20-21 maakt van de ambitie om te promoveren geen geheim. De voorbereiding? Toegespitst op tegenstanders uit de Jupiler Pro League en Racing Lens. Vier keer gewonnen, één keer verloren. Op Racing Genk, de huidige co-leider in 1A. De competitie? Na 12 matchen slechts twee keer verloren. De derby van de ‘Zwanze’ op RWDM en gisteren de topper in 1B op Seraing, waar ze in de achtervolging moesten na een floddergoal en daarna verstrikt geraakten in het lage blok van de Mettalo’s. Weg de kans om 10 punten voorsprong te nemen en de boulevard naar de titel in te slaan.