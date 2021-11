De belabberde prestatie van Club tegen Leipzig ontleed in nieuwe HLN Sportcast: “Voetbal is simpel, maar Clement heeft té veel nagedacht”

HLN SportcastEen midweek Europees voetbal, dat vraagt om een nieuwe HLN Sportcast. Jonas Decleer ontvangt met vaste gasten Marc Degryse en Gilles Mbiye-Beya zowaar een bondscoach. Met Hugo Broos gaat het vooral over het debacle van Philippe Clement en Club Brugge in de Champions League. Degryse: “Voetbal is simpel, doe normaal.”

Wat bezielde Philippe Clement en bij uitbreiding de spelers van Club Brugge gisteravond in de sleutelmatch van hun Champions League-campagne? De coach koos voor een onuitgegeven opstelling tegen Leipzig, de spelers presenteerden zich slap en wisten van geen hout pijlen te maken. Het resultaat was een ontluisterende 0-5 op het eigen Jan Breydel.

Marc Degryse: “Philippe Clement heeft té veel nagedacht. Club Brugge komt uit een mindere periode in de competitie en dus heeft Clement voor Leipzig gezocht naar oplossingen. Dat heeft niet gewerkt. Een basisregel is dat je in een beslissende wedstrijd moet teruggaan naar automatismen, dan pas moet je maar zien of de vorm er is of niet. Nu is iets geprobeerd, maar een experiment doe je toch niet in een cruciale wedstrijd?”

Quote Dit was niet het echte Club. ‘No Sweat, no glory’, dat hebben we gisteren absoluut niet gezien. En dat was de vorige wedstrijd eigenlijk al in de ploeg geslopen. Hugo Broos

Gilles Mbiye-Beya kon zich in die uitleg vinden. “Het is wat je zegt, Marc. In zo’n match moet je teruggrijpen naar je basisprincipes en de juiste spelers op de juiste posities zetten. Nu stond Sowah plots linksback, ik had hem daar nog nooit zien staan. Tegen Leipzig was het niet het moment om dit te testen. Dat is een ploeg die ervan houdt druk te zetten en ervoor gemaakt is om teams te pakken in hun eigen stadion.”

“Voetbal is simpel”, gaat Degryse verder. “Doe normaal. Je kan een mindere wedstrijd hebben, maar dan moet je niet alles overboord gooien. Club was onherkenbaar. Zowal qua aanpak als qua mentaliteit. Er was een gebrek aan fighting spirit. Er moeten jongens rechtstaan die anderen vastpakken en dat gebeurde niet”, was Degryse ook streng voor de spelers.

Hugo Broos: “Geen vechtlust, dat is onaanvaardbaar voor Club

Hugo Broos stond onze analist bij. “Bij de vorige zware nederlagen tegen Manchester City kon je de cijfers misschien nog aanvaarden, want er was kwaliteitsverschil. En Club vocht er toen nog voor. Dat kon je gisteren niet zeggen. Club stond slap op het veld, aanvallend en verdedigend. Dit was niet het echte Club. ‘No Sweat, no glory’, dat hebben we gisteren absoluut niet gezien. En dat was de vorige wedstrijd eigenlijk al in de ploeg geslopen.”

