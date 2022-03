“De beer is getemd, maar heeft zijn klauwen nog niet verloren”: Beerschot-voorzitter Vrancken houdt er de moed in

Voetbal Jérémy Doku vertelt over zijn vertrek bij Anderlecht en discussies met Kompany: “Dat moet af en toe eens kunnen”

Jérémy Doku is eindelijk blessurevrij en leeft zich weer uit op zijn flank bij Stade Rennes. In een interview vertelt hij over hoe zwaar het is om langdurig geblesseerd te zijn. Maar hij heeft het ook over hoe het is om onder Vincent Kompany te spelen en over de Rode Duivels.

