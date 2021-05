De Anderlecht-jaren van Lukaku door de ogen van 5 getuigen: “Je voelde aan alles: Romelu is niet geboren om een gewone speler te zijn”

AA Gent Vanhaeze­brou­ck voor match 400: “Veranderd? Ik vecht niet meer tegen de bierkaai, ook al is de visie van de trainer misschien de juiste”

7 mei Hein Vanhaezebrouck staat voor twee mijlpalen. De wedstrijd op Standard is zijn vierhonderdste in eerste klasse én zijn honderdvijftigste met AA Gent. “Was ik er niet bewust een paar jaar uitgestapt, het waren er al meer geweest.” Ervaring verandert een mens, zelfs iemand met een overtuigde visie als Hein Vanhaezebrouck beseft dat ‘my way or the highway’ -mijn manier en niet anders- moeilijk door te duwen is in de voetbalwereld.