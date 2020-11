De alarmbellen gaan af: volgend jaar géén Belgische ploegen meer rechtstreeks naar groepsfase Champions League en Europa League?

VoetbalStandard, Antwerp en AA Gent kunnen straks maar beter presteren in de Europa League. Zo niet, wordt België (8ste) mogelijk door Nederland (9de) gepasseerd op de coëfficiëntenranking. Let op: ons land dreigt volgend seizoen zelfs weg te zakken naar de dertiende positie. In dat geval mogen we géén enkel team rechtstreeks afvaardigen voor de groepsfase van de Champions League én de Europa League.

Waarom is de Europese coëfficiënt zo belangrijk? Wel: hoe hoger het land op de ranking, hoe meer teams het mag afvaardigen naar Europa. De eerste vier landen (Spanje, Engeland, Italië en Duitsland) sturen vier ploegen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. België staat momenteel achtste op de ranking. Die plek geeft recht op twee teams in de Champions League (één rechtstreeks in de groepsfase en één in de derde voorronde) en drie ploegen in de Europa League (één rechtstreeks in de groepsfase, één in de tweede voorronde en één in de eerste voorronde).

Volledig scherm . © Datawrapper

Het verschil tussen België (achtste) en Nederland (negende) op de ranking bedraagt slechts 0,1 punt. En aangezien er vanavond drie Belgische ploegen en evenveel Nederlandse teams in actie schieten in de Europa League, kunnen de noorderburen over ons land wippen. Eén gelijkspel (of overwinning) meer en de switch is een feit. Standard (op Lech Poznan), Antwerp (thuis tegen LASK) en AA Gent (op Rode Ster) weten vanavond wat gedaan. PSV (op PAOK), AZ (op Real Sociedad) en Feyenoord (thuis tegen CSKA Moskou) verdedigen de Nederlandse eer.

België lijkt hoe dan ook veilig in de top 10 te staan, maar dat is niet zo. De coëfficiënt is gebaseerd op de prestaties van de laatste vijf seizoenen. In dit geval vanaf 2016/2017, toen Anderlecht en Racing Genk de kwartfinales van de Europa League haalden. Als die punten volgend seizoen wegvallen, zakt België op dit moment naar de dertiende plek. Achter landen zoals Schotland, Denemarken en Servië. En dan mag België géén enkel land afvaardigen voor een Europese groepsfase. De alarmbellen gaan af.

Volledig scherm Huidige coëfficiëntenranking (top 15). © UEFA.com